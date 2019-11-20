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Aşklarını şehitlik duvarına yazanlara tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2019 10:00 | Son Güncelleme

ERZURUM'un Oltu ilçesinde, Aslanpaşa Şehitliği ile Oltu Kalesi gibi tarihi yapılar ile kamu binalarının duvarları, gençlerin sprey boyalarla aşklarını ilan ettikleri alanlar haline geldi.

Murat AYDIN/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'un Oltu ilçesinde, Aslanpaşa Şehitliği ile Oltu Kalesi gibi tarihi yapılar ile kamu binalarının duvarları, gençlerin sprey boyalarla aşklarını ilan ettikleri alanlar haline geldi. İlçe sakinleri, tarihe saygısızlığa tepki gösterdi.

Milattan önce 3'üncü yüzyılda yapıldığı tahmin edilen Oltu Kalesi ve Aslanpaşa Şehitliği, tarihi yapılar ve kamu binalarının duvarları, gençlerin sprey boyalarla aşklarını ilan ettiği alanlar haline geldi. Çeşitli renkte boyalarla kirletilen duvarları görenler, tepkilerini dile getirdi.

Esnaf Ufuk Dedetürk, Oltu Kalesi ve Aslanpaşa Şehitliği ile birçok kamu binasının gençler tarafından sprey boyalarla kirletildiğini belirterek, bu durumun kendilerini rahatsız ettiğini söyledi. Şehitliğe ve tarihi eserlere sahip çıkılması çağrısında bulunan Dedetürk, "Aşkları batsın, böyle bir sevgi olur mu? Biz de gençliğimizde sevdik, ama hiçbir zaman duvarlara aşkımızı yazmadık, kalbimizle sevdik. Bu saygısızlığı yapanların bir an önce bulunup cezalandırılmasını istiyorum. Bu yazıları madde bağımlılarının yazdığı söyleniyor. Devlet büyüklerimizden bunların tedavi edilerek topluma kazandırılmasını istiyoruz" dedi.

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