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Aşklarıyla engellerini yenen çiftin lavanta isteği kırılmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2019 15:46 | Son Güncelleme

Edirne'de bedensel engelli kadın, ona sürpriz yapmak isteyen eşinin yardım isteğini geri çevirmeyen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevlilerince evinden asansörlü araçla alınarak çok sevdiği lavanta tarlasına götürüldü

EDİRNE (AA) - Edirne'de bedensel engelli kadın, ona sürpriz yapmak isteyen eşinin yardım talebi üzerine Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevlilerince evinden asansörlü araçla alınarak çok sevdiği lavanta tarlasına götürüldü.

Omurgasındaki eğrilik nedeniyle yürümekte güçlük çeken Barış Akpınar (35) ve doğuştan bedensel engeli nedeniyle yaşamını engelli aracıyla idame ettiren Aslı Akpınar (34), 6 yıl önce evlendi.

Barış Akpınar, lavantaları çok seven eşine sürpriz yapmak amacıyla Edirne Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü Bilgin Özbaş'tan yardım istedi.

Özbaş, engelli çifti asansörlü araçla evlerinden alıp Edirne Lavanta Tarla Günleri'nin düzenlendiği tarlaya götürdü.

Aslı Akpınar'ı eşi, lavanta tarlasında gezdirdi ve fotoğraflarını çekti.

- "Aşk engel tanımaz"

Barış Akpınar, aşkın engel tanımadığını belirterek, desteklerinden dolayı Özbaş'a teşekkür etti.

Özbaş, amaçlarının engellilerin önündeki engelleri kaldırmak olduğunu belirterek, "Barış ve Aslı kardeşlerim de aslında kendi engellerini kaldırdılar. Sevginin engel tanımadığını da bize açıkça gösterdiler. 6 yıllık güzel bir evlilikleri var. Biz onların sadece bakımları konusunda değil, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere de katılmaları konusunda destekliyoruz." diye konuştu.

Bu arada, hafta başında başlayan Edirne Lavanta Tarla Günleri, Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsünün lavanta tarlalarında çeşitli konser, sunum ve söyleşilerle devam ediyor.

Yüzlerce kişi, fotoğraf çektirmek ve etkinliklere katılmak için tarlalara akın ediyor.

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