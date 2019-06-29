ASKON Genel Başkanı: ABD ile ticari hacmimizi geliştirme hedefimiz devam ediyor

Burak GEZEN/ÇANAKKALE, (DHA)- ANADOLU Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, G20 Osaka Liderler Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesini değerlendirdi. Aydın, “Trump’ın değindiği bir iki konu biraz dikkat çekici oldu. Daha önceden de planlamış olduğumuz ticari hacmimizi geliştirme konusundaki hedefimiz devam ediyor. İnşallah bugün Sayın Trump'ın da açıklamalarına bakarak, 5 katına artacak bir ticari hacim bekleniyor” dedi. ASKON’un ‘5. Aylık Ekonomi Değerlendirme Toplantısı’ Çanakkale’de bir otelde yapıldı. Toplantıya Çanakkale Vali Yardımcısı Turan Yılmaz, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat ile sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve iş adamları katıldı. ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın, toplantı öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, G20 Osaka Liderler Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesini değerlendirdi.

Aydın, gazetecilere yaptığı açıklamada, Erdoğan ve Trump görüşmesinde ortaya çıkan sonuçlara, ASKON olarak daha rahat varılabileceğine inandıkları bir sürecin ortaya çıktığını söyledi. ABD ve Çin arasındaki krizden Türkiye'ye imkan doğacağına inandıklarını dile getiren Aydın, şöyle konuştu: "Çok sürpriz açıklamalar değildi. Ancak sayın Trump’ın değindiği bir iki konu biraz dikkat çekici oldu. Gündeme oturacak konular bunlar. Daha önceden de planlamış olduğumuz ticari hacmimizi geliştirme konusundaki hedefimiz devam ediyor. İnşallah bugün Sayın Trump'ın da açıklamalarına bakarak 5 katına artacak bir ticari hacim bekleniyor. Bizlerin de hedefini koymuş olduğumuz 75 milyar dolar seviyesindeki ABD ile olan bir ticari hacmimizi, yapılacak yatırım ve anlaşmalarla aslında çok rahat gelinebileceğine biz ASKON olarak da inanıyoruz. Çünkü çok ufak dokunuşlarla, karşılıklı anlaşılacak olan vergi anlaşmalarıyla bu rakamlara ulaşmanın çok güç olmadığını uzun süredir konuşuyoruz, anlatmaya çalışıyoruz. Şu anda ABD-Çin arasındaki bu krizden Türkiye’ye imkan doğacağına inanıyoruz. Birçok üründe tekstil, inşaat, çelik, otomobilden bir çok alanda artık Türkiye’ye imkan ve imtiyaz sağlandığından, çok hızlı bir şekilde bu hedeflenen ticaretin 5 katına artması hedefi, inşallah ulaşılacak bir konudur."

'S-400 KONUSUNU MERAKLA BEKLİYORDUK' S-400 konusuyla ilgili gelişmeler hakkında, Trump’dan gelecek açıklamayı merakla beklediklerini söyleyen Aydın, şöyle devam etti: "S-400’ler inşallah Temmuz sonlarında, hedeflenen tarihte ülkeye gelecek. Ama Trump’ın Obama üzerinden böyle bir mesaj vermesini de, 'aslında biz hata yaptık' mesajı olarak algılıyoruz. 'Biz aslında bunu Türkiye’ye yapmamalıydık' mesajını algılıyoruz. Tabi ki Obama zamanında Patriot'larla alakalı bir karar vermişler, ama Trump şu anda devlet başkanı olarak bunu kendi yöntemleri, kendi yollarıyla düzeltebilirdi. Ama olmadı. Gelecek açıklamaları bekliyoruz. G20’den daha müspet sonuçlar bekliyoruz, ama en önemlisi bugün özellikle Trump’ın basın karşısında vereceği demeçlerden ziyade kendisinin ABD’ye geri döndüğünde nasıl aksiyonlar alacağı bizim için önemli. Bugüne kadar birçok ABD devlet başkanında aynısı gördük. Sayın Trump’da da üzülerek benzerlerini yaşıyoruz. Ekran karşısında söylediklerini konu icraat olduğunda maalesef göremiyoruz. İnşallah bu G20 zirvesinden müspet sonuçlarla ve gerçekten konuşulanı icra edecek bir ABD başkanı artık görmek istiyoruz. İnşallah bizim için vergisel anlamda karşılıklı anlaşmalar yakın sürede hayata geçerse hedeflenen 75 milyarlar, hatta 100 milyar dolarların ABD ile karşılıklı yapacağımız ticarette çok rahat olacağına da net bir şekilde inanıyoruz” deyi konuştu.