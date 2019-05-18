HABER

ASKON Genel Başkanı Aydın, Adanalı vatandaşlarla iftar yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2019 21:56 | Son Güncelleme

ASKON Genel Başkanı Aydın, Adanalı vatandaşlarla iftar yaptı

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, derneğin Adana şubesine ait iftar çadırında vatandaşlarla iftar yaptı.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Adana'ya gelen Aydın, beraberinde Adana Valisi Mahmut Demirtaş ve AK Parti Adana Milletvekili Mehmet Şükrü Erdinç ile dernek şubesince Çukurova ilçesinin Hacı Ömer Sabancı Bulvarı'nda kurulan iftar çadırını ziyaret etti.

Aydın, vatandaşların ramazanını kutladı, onlarla sohbet etti, çiçek hediye etti.

İftar öncesi konuşan Aydın, Adana'nın, Türkiye'nin üreten, büyüyen ve gelişen bir şehri olduğunu belirterek, ASKON'un Adana'ya ayrı bir önem verdiğini söyledi.

Türkiye'nin birçok kentine gittiklerini ve oralarda da iftar programlarına katıldıklarını dile getiren Aydın, "Ancak bugünkü iftarın tadı bir başka oldu. Bugün 7 senedir aynı noktada kurulan iftar çadırımızda vatandaşlarımızla iftar açacağız. Çok keyifli bir iftar olacak inşallah." dedi.

Vali Demirtaş da ramazanın birlik ve beraberlik ayı olduğunu ifade ederek, "Bu birlik beraberliğin önce ülkemizde daha sonra tüm İslam aleminde artmasını diliyoruz. Bugün ASKON Genel Başkanımız ve milletvekilimiz yanımızda. Vatandaşlarla aynı çadırda iftar yapmak beni heyecanlandırdı ve çocukluğuma götürdü adeta." diye konuştu.

Demirtaş, ramazanın ülkeye ve İslam alemine hayırlar getirmesini diledi.

AK Parti Adana Milletvekili Erdinç ise bu birlikteliğin sadece ramazanlarda değil her zaman olmasını dilediklerini belirtti.

PARTNERKırmızı halıda herkesi gölgede bıraktı! Kırmızı halıda herkesi gölgede bıraktı!
MÜSİAD'dan Malezya'da iftarMÜSİAD'dan Malezya'da iftar
Çanakkale'de 'şehit tıbbiyeliler' anıldıÇanakkale'de 'şehit tıbbiyeliler' anıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orha iftar

En Çok Okunan Haberler

Ziya Selçuk'tan yeni eğitim sistemi açıklaması

Ziya Selçuk'tan yeni eğitim sistemi açıklaması

YSK'nın mazbatasını iptal ettiği AK Partili Ünalan'dan ilk açıklama!

YSK'nın mazbatasını iptal ettiği AK Partili Ünalan'dan ilk açıklama!

Yunan hücumbotunun tacizi görüntülendi

Yunan hücumbotunun tacizi görüntülendi

Dünya diken üstünde! ABD'ye tehdit ve savaş sözleri

Dünya diken üstünde! ABD'ye tehdit ve savaş sözleri

UEFA'dan Trabzonspor'a ağır fatura

UEFA'dan Trabzonspor'a ağır fatura

'Yemekteyiz' yarışmacısı Aybike Alev Yanar cezaevine girdi!

'Yemekteyiz' yarışmacısı Aybike Alev Yanar cezaevine girdi!

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Kaybolan AA muhabirini arama çalışmalarında 2 asker suya kapıldı! Acı haber geldi

Kaybolan AA muhabirini arama çalışmalarında 2 asker suya kapıldı! Acı haber geldi

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kritik atamalar Resmi Gazete'de

Kritik atamalar Resmi Gazete'de

Venüs, Boğa burcuna geçiyor!

Venüs, Boğa burcuna geçiyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Irak'ın kuzeyine hava harekatı düzenlendi

Irak'ın kuzeyine hava harekatı düzenlendi

100. yıl 19 Mayıs mesajları: Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı için en güzel resimli mesajlar

19 Mayıs için en güzel resimli mesajlar

Kahreden haber! Beline bağladığı ip çözüldü, kanalda boğuldu

Kahreden haber! Beline bağladığı ip çözülünce...

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Aile müessesesi bozulursa toplum bozulur

'Aile müessesesi bozulursa toplum bozulur'

Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı

Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.