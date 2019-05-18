ASKON Genel Başkanı Aydın, Adanalı vatandaşlarla iftar yaptı

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, derneğin Adana şubesine ait iftar çadırında vatandaşlarla iftar yaptı.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Adana'ya gelen Aydın, beraberinde Adana Valisi Mahmut Demirtaş ve AK Parti Adana Milletvekili Mehmet Şükrü Erdinç ile dernek şubesince Çukurova ilçesinin Hacı Ömer Sabancı Bulvarı'nda kurulan iftar çadırını ziyaret etti.

Aydın, vatandaşların ramazanını kutladı, onlarla sohbet etti, çiçek hediye etti.

İftar öncesi konuşan Aydın, Adana'nın, Türkiye'nin üreten, büyüyen ve gelişen bir şehri olduğunu belirterek, ASKON'un Adana'ya ayrı bir önem verdiğini söyledi.

Türkiye'nin birçok kentine gittiklerini ve oralarda da iftar programlarına katıldıklarını dile getiren Aydın, "Ancak bugünkü iftarın tadı bir başka oldu. Bugün 7 senedir aynı noktada kurulan iftar çadırımızda vatandaşlarımızla iftar açacağız. Çok keyifli bir iftar olacak inşallah." dedi.

Vali Demirtaş da ramazanın birlik ve beraberlik ayı olduğunu ifade ederek, "Bu birlik beraberliğin önce ülkemizde daha sonra tüm İslam aleminde artmasını diliyoruz. Bugün ASKON Genel Başkanımız ve milletvekilimiz yanımızda. Vatandaşlarla aynı çadırda iftar yapmak beni heyecanlandırdı ve çocukluğuma götürdü adeta." diye konuştu.

Demirtaş, ramazanın ülkeye ve İslam alemine hayırlar getirmesini diledi.

AK Parti Adana Milletvekili Erdinç ise bu birlikteliğin sadece ramazanlarda değil her zaman olmasını dilediklerini belirtti.

