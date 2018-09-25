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ASKON Türkiye'nin "en" inovatif projelerini görücüye çıkartıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2018 14:41 | Son Güncelleme

ASKON tarafından organize edilen Türkiye'nin en büyük teknoloji ve dijital dönüşüm etkinliği Smart Future Expo'da, geleceğin dünyasını şekillendiren teknolojiler konuşulacak

İSTANBUL (AA) - Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) tarafından organize edilen Türkiye'nin "en" büyük teknoloji ve dijital dönüşüm etkinliği Smart Future Expo’da, geleceğin dünyasını şekillendiren teknolojiler konuşulacak.

ASKON'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin en büyük teknoloji ve dijital dönüşüm etkinliği Smart Future Expo’da, Türkiye’nin en inovatif projeleri görücüye çıkacak.

"Akıllı Şehirler, Akıllı Projeler" temasıyla gerçekleşecek etkinlikte Akıllı Enerji, Akıllı Binalar ve Çevre, Akıllı Ulaşım ve Araçlar, Akıllı Sağlık ve Medikal ve Diğer Akıllı Uygulamalar olmak üzere toplam 5 farklı kategoride projeler sergilenecek. Ön elemeyi geçen projeler yatırımcılar, üniversiteler, teknoparklar, iş adamları ve sanayiciler gibi girişimcilik ekosisteminin farklı paydaşları ile bir araya gelme imkânını bulacak.

Türkiye’nin teknolojideki gücünü temsil eden Elektrik Elektronik ve Hizmet İhracatçıları Birliği’nin (TET), yüksek katma değerli ihracatı teşvik etmek amacıyla düzenlediği TET Proje Baharı’nın 7.'si "Akıllı Şehirler, Akıllı Projeler" temasıyla 14-15 Kasım'da İstanbul Kongre Merkezi’nde Smart Future Expo 2018 Akıllı Teknolojiler Zirve ve Sergisi ile eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek.

Üniversite - sanayi işbirliğinin gerçekleşmesinde önemli bir adım niteliğinde olan TET Proje Baharı, 5 farklı kategorideki yenilikçi projeleri, yatırımcıları, iş adamlarını, kuluçka merkezlerini, üniversiteleri ve AR-GE kuruluşlarını bir araya getirecek ve bu anlamda yenilikçi fikirlerin gelişip uygulanmasına öncülük edecek.

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- Proje Baharı, Smart Future Expo ev sahipliğinde gerçekleştirilecek

Sanayi kuruluşlarının temsilcileri, üniversiteler, AR-GE kuruluşları ve teknopark çalışanları ile araştırmacıları bir araya getiren Proje Baharı’na, ASKON düzenlediği Türkiye’nin en büyük teknoloji ve dijital dönüşüm etkinliği Smart Future Expo ev sahipliği yapacak.

“Akıllı Şehirler, Akıllı Projeler” temasıyla gerçekleşecek etkinlikte Akıllı Enerji, Akıllı Binalar ve Çevre, Akıllı Ulaşım ve Araçlar, Akıllı Sağlık ve Medikal ve Diğer Akıllı Uygulamalar olmak üzere toplam 5 farklı kategoride projeler sergilenecek.

Ön elemeyi geçen projeler yatırımcılar, üniversiteler, teknoparklar, iş adamları ve sanayiciler gibi girişimcilik ekosisteminin farklı paydaşları ile bir araya gelme imkânını bulacak.

Danışma kurulunda başarılı isim ve firmaların yer aldığı Proje Baharı’nda, her kategoride ilk 3’e giren projelere para ödülü de verilecek. Ayrıca etkinlik kapsamında Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinin kuluçka merkezleri tarafından uygun görülen projeler kuluçka programına kabul edilecek.

Smart Future Expo ile eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek Proje Baharı ile Elektrik Elektronik ve Bilişim Sektörü’nün yüksek katma değerli üretim yapabilmesi, ihracatının sürdürülebilir kılınması, üniversite - sanayi iş birliği kültürünün yaygınlaştırılması amacı ile Ar-Ge projesi yapmak isteyen sanayi kuruluşlarının temsilcileri, üniversiteler, AR-GE kuruluşları ve teknopark çalışanları ile araştırmacıları bir araya getirerek aralarındaki iletişimi artırmak, Ar-Ge destek programlarına başvurulmasına destek olmak, sanayi ihtiyaçları ile buluşmaya katkı sağlayacak ortak proje önerilerinin oluşturulması hedefleniyor.

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