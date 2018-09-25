İSTANBUL (AA) - Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) tarafından organize edilen Türkiye'nin "en" büyük teknoloji ve dijital dönüşüm etkinliği Smart Future Expo’da, geleceğin dünyasını şekillendiren teknolojiler konuşulacak. ASKON'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin en büyük teknoloji ve dijital dönüşüm etkinliği Smart Future Expo’da, Türkiye’nin en inovatif projeleri görücüye çıkacak. "Akıllı Şehirler, Akıllı Projeler" temasıyla gerçekleşecek etkinlikte Akıllı Enerji, Akıllı Binalar ve Çevre, Akıllı Ulaşım ve Araçlar, Akıllı Sağlık ve Medikal ve Diğer Akıllı Uygulamalar olmak üzere toplam 5 farklı kategoride projeler sergilenecek. Ön elemeyi geçen projeler yatırımcılar, üniversiteler, teknoparklar, iş adamları ve sanayiciler gibi girişimcilik ekosisteminin farklı paydaşları ile bir araya gelme imkânını bulacak. Türkiye’nin teknolojideki gücünü temsil eden Elektrik Elektronik ve Hizmet İhracatçıları Birliği’nin (TET), yüksek katma değerli ihracatı teşvik etmek amacıyla düzenlediği TET Proje Baharı’nın 7.'si "Akıllı Şehirler, Akıllı Projeler" temasıyla 14-15 Kasım'da İstanbul Kongre Merkezi’nde Smart Future Expo 2018 Akıllı Teknolojiler Zirve ve Sergisi ile eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek.

Üniversite - sanayi işbirliğinin gerçekleşmesinde önemli bir adım niteliğinde olan TET Proje Baharı, 5 farklı kategorideki yenilikçi projeleri, yatırımcıları, iş adamlarını, kuluçka merkezlerini, üniversiteleri ve AR-GE kuruluşlarını bir araya getirecek ve bu anlamda yenilikçi fikirlerin gelişip uygulanmasına öncülük edecek. \ - Proje Baharı, Smart Future Expo ev sahipliğinde gerçekleştirilecek Sanayi kuruluşlarının temsilcileri, üniversiteler, AR-GE kuruluşları ve teknopark çalışanları ile araştırmacıları bir araya getiren Proje Baharı’na, ASKON düzenlediği Türkiye’nin en büyük teknoloji ve dijital dönüşüm etkinliği Smart Future Expo ev sahipliği yapacak. “Akıllı Şehirler, Akıllı Projeler” temasıyla gerçekleşecek etkinlikte Akıllı Enerji, Akıllı Binalar ve Çevre, Akıllı Ulaşım ve Araçlar, Akıllı Sağlık ve Medikal ve Diğer Akıllı Uygulamalar olmak üzere toplam 5 farklı kategoride projeler sergilenecek. Ön elemeyi geçen projeler yatırımcılar, üniversiteler, teknoparklar, iş adamları ve sanayiciler gibi girişimcilik ekosisteminin farklı paydaşları ile bir araya gelme imkânını bulacak.