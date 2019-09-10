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ASKON’dan Diyarbakır annelerinin oturma eylemine destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2019 16:10 | Son Güncelleme

ASKON Antalya İl Başkanı Cahit Urfan: - "Amacımız evlatlarımızı kazanmak ve annelerde yara açılmasına izin vermemektir" - "Bu insanlar kimsesiz değildir. Biz bunu göstermek için faal olarak destek vereceğiz. Başta devletimiz olmak üzere biz iş insanları olarak her zaman yanlarındayız"

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Antalya İl Başkanı Cahit Urfan, çocukları dağa kaçırılan Diyarbakır annelerinin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin, "Amacımız evlatlarımızı kazanmak ve annelerde yara açılmasına izin vermemektir." dedi.

Urfan, ASKON tarafından başlatılan "Anne Yüreğine Ses Ver" projesine ilişkin yaptığı açıklamada, terör olayına karışmamış, geri dönmek isteyen gençlere
iş ve eğitim konusunda destek olacaklarını söyledi.

Hacire Akar'ın başlattığı eylemin önemli olduğunu belirten Urfan, "Bu insanlar kimsesiz değildir. Biz bunu göstermek için faal
olarak destek vereceğiz. Başta devletimiz olmak üzere biz iş insanları olarak her zaman
yanlarındayız. Burada
önemli olan şey, ülkemizin evlatlarını dağdaki PKK gibi terör
örgütlerine kurban etmemektir. Amacımız evlatlarımızı kazanmak ve annelerde yara
açılmasına izin vermemektir." vurgusu yaptı.

Terör örgütü tarafından kandırılan insanlara da çağrıda bulunan Cahit Urfan, şunları kaydetti:

"Yaşanılası bir
hayat var önümüzde. Bu hayatın içerisinde, ülkemiz cennet bir vatandır. Bu vatanda
aileleriyle, anneleriyle, eşleriyle varsa çocuklarıyla birlikte yaşamlarına devam etmelerini
istiyoruz. Emin olsunlar gittikleri yerde sadece maşa olacaklar. Bu durum geride bıraktıklarına da ailelerine de bir fayda sağlamayacaktır. Ailelerine sahip çıksınlar,
vatanlarına sahip çıksınlar, kimsenin maşası ve kuklası olmasınlar."

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Anahtar Kelimeler:
Anadolu Ajansı ASKON Cahit Urfan

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