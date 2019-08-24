ASKON’dan kayyuma destek

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Diyarbakır İl Başkan Avukat Cevdet Nasıranlı, yönetim kurulu üyeleriyle Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu’na destek ziyaretinde bulundu.

ASKON Diyarbakır İl Başkan Avukat Cevdet Nasıranlı, yönetim kurulu üyeleriyle Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu’na destek ziyaretinde bulundu. Büyükşehir Belediye binasında ASKON İl Başkanını ve üyelerini kabul eden Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, hayırlı hizmetler yapmayı dilediğini söyledi. Hayırlı hizmetlerle herkese olduğu gibi kendilerine de anmayı nasip eylemesini dileyen Başkan Vekili Güzeloğlu, “ASKON’nun hem ülkemizin, hem ilimizin üyesi tüm kardeşlerimize kalkınmasına, gelişmesine, daha iyiye gitmesine dönük çaba ve gayretlerini taktir ediyoruz. Sizlerin de her birinizin Diyarbakır’da bu anlamda önemli çaba ve katkılar sunduğunuzu biliyoruz. Yeni dönemde inşallah sadece maddi anlamda değil, sizin de ifade ettiğiniz gibi aziz ve kadim şehir Diyarbakır’ın 10 bin yıllık medeniyet geçmişinin ve 639’dan bu yana İslam, iman ve Kuran olan İslami geçmişinin yeniden ihya ve inşası gönüllerin imarı bu noktada şüphesiz beşeri ve her düzeyde kalkınmanın gerçekleşmesi bizim en büyük hedefimizdir. İnşallah bunun gerçekleşmemesi için hiçbir neden yok. Samimiyet ve gayret içinde her vatandaşımıza dokunarak, her gönülle ulaşarak herkesin beklediği hizmeti inşallah hem devletin kurumlarıyla, hem de büyükşehir imkanlarıyla onlara sunarak hem hizmet hem de gönül seferberliği başlattık inşallah. Sizlerin de bu anlamdaki çaba ve destekleri bu gayretinizle inşallah sonuca taşımakta bizi güçlü kılacaktır. Sizlere, sizlerin şahsında bütün değerli hemşerilerime selam, saygı ve muhabbetlerimi sunuyorum” dedi.