ASKON’dan terör örgütünün eline düşmüş gençlerin annelerine destek

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, "Terör örgütünün eline düşmüş gençlerimize sesleniyoruz. Sahipsiz ve kimsesiz değilsiniz. Başta devletimiz olmak üzere biz iş insanları olarak yanınızdayız. Kandırılmış ve pişmanlık içinde olabilirsiniz. Bugün okul sıranızda olabilirdiniz. Yol yakınken pişmanlık yasasından bir an önce faydalanın ve aramıza katılın. Okullarınıza dönün" dedi.

Aydın sözlerine şöyle devam etti: "Peygamber efendimiz, Veda hutbesinde yapmış oldukları hitapta şunları söylüyor. ‘Ey İnsanlar. Rabbiniz bir, ceddiniz birdir. Dikkat edin. Arap’ın başka ırka, başka ırkın da Arap’a, beyazın siyaha, siyahın da beyaza üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak takvadadır’ diyerek evrensel bir mesaj vermiştir. İnsanlar arasındaki kimlik, renk, ırk gibi tüm üstünlükleri yok saymıştır. Yine anayasamızda belirtildiği üzere herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzer sebeplerle ayırım gözetmeksizin kanun önünde eşittir. Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz denilerek kanun önünde eşit sayılmıştır".

"Ülkemiz bu coğrafyada her zaman emin bir bölge olmuş, mazlumun imdadına koşmuştur"

Türkiye’de herkes aynı hak ve hukuka sahip olduğunu belirten Aydın, "Uzun yıllardır terör belası ile mücadele etmekteyiz. Bu mücadele sürecinde şehitler ve gaziler vermekteyiz. Yine bu süreçte malum emperyalist güçlerin kuklası durumundaki terör örgütü PKK ve PYD tarafından gençlerimiz kandırılarak terör örgütünün kanlı eylemlerinin bir parçası haline getirilmekte sonu çıkmaz bir yolda hayatları karartılmaktadır. Oysa ki ülkemiz bu coğrafyada dünden bugüne her zaman emin bir bölge olmuş, mazlumun imdadına koşmuştur. Hamdolsun Türkiye, Küresel İnsani Yardım raporunda da belirtildiği gibi dünyanın en çok insani yardım yapan ülkesidir. Şartlarımız her ne olursa olsun hükümetimiz başta olmak üzere, ülkemizin sivil toplum örgütleri, yeryüzünün hangi coğrafyasında, hangi kıtasında bir mazlumun gözünde yaş aksa o acıyı silmek için gayret sarf etmektedir. İşte bizler böyle bir medeniyetin bir parçasıyız. Hal böyle iken bu cennet vatanı öteden beri parçalamak isteyen zihniyetlerin hesabı kitabı hiçbir zaman bitmemektedir. Böl, parçala yönet zihniyeti ile hareket eden emperyalist güçlerin ülkemiz üzerindeki emelleri hiçbir zaman son bulmamış, bu hayasızca akınları Kut’ül Amare ve Çanakkale gibi nice destanlarımızda olduğu gibi Diyarbakırlısından, Trabzonlusuna, Ağrılısından, Edirnelisine kadar aziz milletimizin siper ettiği göğüslerinde son bulmuştur" açıklamalarında bulundu.