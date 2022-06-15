Asla aç karnına yemeyin! Yavaş yavaş öldürüyor

Gıdalar, insan hayatı için kritik önemdedir. Kahvaltı da günün en önemli öğünüdür. Sabahın erken saatlerinde yemeyi veya içmeyi tercih ettikleriniz sağlığınızı derinden etkiliyor. Çoğu insan mükemmel kahvaltıyı düşünürken sabahları bir fincan kahve, biraz yoğurt veya biraz taze portakal suyu içmeye başlar! Ne yazık ki, çok az insan tamamen aç karnına ne yiyip ne yememesi gerektiğini biliyor. İşte, aç karnına asla yememeniz ve içmemeniz gerekenler...

DOMATES

C vitamini deposu olan dometes aynı zamanda, tanik asit içerdiği için aç karnına yemekten kaçınmalısınız. Bu asit, midenizde bulunan ve genellikle ağrılı mide sorunlarına neden olabilecek asit miktarında artışa yol açacaktır. Bu nedenle, ülser gibi mide problemleriniz varsa, kendi iyiliğiniz için bu tür asitli yiyeceklerden uzak durmanız en iyisidir.

GAZLI İÇECEKLER

Birçok insan günün herhangi bir saatinde alkolsüz içecekler içmenin uygun olduğuna inanır. Ancak bu tavsiye edilmez. Alkolsüz içecekleri başka bir şey yemeden içtiğinizde mideniz çok şişebilir. Daha da kötüsü, midenizdeki asit seviyesini yükseltebilirsiniz. Bunun uzun vadeli etkisi yemek borusu kanseridir. Midenizdeki asit seviyesi yükseldikçe farklı farklı hastalıklara davetiye çıkarabilirsiniz. Çok fazla soda içtiğinizde Sal mutasyonunun oluşmasına neden olursunuz. Bir dahaki sefere o soda şişesine uzanmadan önce biraz daha düşün, olur mu?

PUF BÖREĞİ

Sabah erkenden çoğu insan mutfakta ya da yemek masasında gördüğü ilk şeye uzanıp onu yer ve hızla evden çıkar. İlk ve en kolay kapılacak şeylerden biri, puf böreği gibi hızlı bir atıştırmalıktır. Sizi daha tok hissettirseler de en iyisi değiller. Bu atıştırmalıklar, mide zarını tahriş eden maya ile doludur.

BAHARATLI YİYECEKLER

Baharatlar yemeğinizin tadını ve kokusunu kolayca daha iyi hale getirebilir. Baharatlı yiyecekler aç karnına yemek için en iyisi değildir. Bunun nedeni, daha sonra kramplara ve hatta asidik reaksiyonlara dönüşen mide tahrişine kolayca neden olmalarıdır. Çok keskin bir kokuya ve ayrıca bir tada sahip oldukları için hazımsızlığı kolayca tetiklerler. Aç karnına kaçınmanız gereken baharat örnekleri arasında acı biber, sarımsak ve zencefil bulunur.

TATLILAR

Şekerin sindirimi çok kolay olabilir, ancak aç karnına tüketildiğinde vücudunuzun insülini salgılamasını engeller. Bu olduğunda, kolayca göz problemleri yaşayabilirsiniz. Daha da kötüsü, tatlılar vücudunuzdaki asit ve alkali dengesini bozar. Bu nedenle, şeker hastalığınız varsa veya şeker hastalığına yakalanma riskiniz varsa, tatlılardan tamamen kaçının.

YOĞURT

Yoğurt, şüphesiz birçok sağlık yararına sahip olan birçok laktik asit bakterisi içerir. Bununla birlikte, midenizdeki asit miktarı sayesinde laktik asit aç karnına etkisiz hale gelir. Bu, bu tür süt ürünlerinde bulunan laktik asit bakterilerini öldürür ve daha fazla asitliğe yol açar. Bu nedenle, yoğurdu tercihen iyi bir yemek yedikten bir veya iki saat sonra tüketin. Asla aç karnına yemeyin.

ARMUT

Armutlar çok miktarda ham lif içerir. Aç karnına yediğinizde, hassas mukoza zarlarına zarar verirsiniz. Bu da mide rahatsızlıklarına yol açar. Bu nedenle, en azından yulaf ezmesi veya diğer tahıllar gibi bir şey yedikten sonra armut yemeniz tavsiye edilir.



