'Asla bedeninize dezenfektan sokmayın'

Sıvı antiseptik-dezenfektan markası Dettol'ü üreten şirket ise "Dezenfektanlar hiçbir koşulda enjekte edilmemeli, içilmemeli, yenmemelidir" açıklamasını yapmak zorunda kaldı.

Twitter'da çığ olan tepkiler arasında Trump'ı Beyaz Saray çimlerinde koşan bir erkek çocuğuna "Bugün Dettol enjekte ettin mi" diye sorarken gösteren montaj popüler oldu.

Dünyada 'Trump'tır, ne yapsa yeridir' havasının hakim olmasına rağmen, perşembe günü Beyaz Saray'da düzenlenen koronavirüs görev gücü toplantısında ABD Başkanı'nın 'Vücuda ultraviyole (morötesi) ışın alarak ya da dezenfektan enjekte ederek içerde temizlik yapılmasını' önermesi şok etkisi yarattı.

ABD Başkanı Donald Trump tarihte eşi benzeri görülmemiş açıklamalar serisine koronavirüs hastalarına tedavi için ultraviyole (UV) ışın tutulması ve denzenfektan enjekte edilmesi önerilerini eklerken, bilim insanlarında infiale, sosyal medyada cümbüşe neden oldu.

Reckitt Benckiser isimli üretici şirket, Trump'ın açıklamalarından beri kendilerine koronavirüs tedavisi için vücuda dezenfektan almak gerekip gerekmediğine dair sorular geldiğini belirterek şöyle devam etti:

"Sağlık ve hijyen ürünlerinde küresel lider olarak şunu açıklığa kavuşturmamız lazım: Dezenfaktan ürünler katiyetle insan bedenine enjeksiyon, sindirim ya da başka bir yolla sokulmamalıdır.

"Dezenfektan ve hijyen ürünlerimiz sadece amaçlarına uygun şekilde ve kullanım kılavuzuna uygun şekilde kullanılmalıdır. Lütfen markanın güvenlik bilgilerini okuyunuz."



