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'Asla bedeninize dezenfektan sokmayın'

DÜNYA HABERLERİ  | 24.04.2020 16:19 | Son Güncelleme

Koronavirüs hastalarına ultraviyole ışın tutulması ve denzenfektan enjekte edilmesini öneren ABD Başkanı, sosyal medyada, çocuklara 'bugün dişini fırçaladın mı' der gibi 'bugün dezenfektanını aldın mı' diye sorarken tasvir edildi.

'Asla bedeninize dezenfektan sokmayın'

Ünlü dezenfektan üreticisi 'Trump'ı dinlemeyin, bedeninize dezenfektan sokmayın' mesajı vermek zorunda kaldı.

ABD Başkanı Donald Trump tarihte eşi benzeri görülmemiş açıklamalar serisine koronavirüs hastalarına tedavi için ultraviyole (UV) ışın tutulması ve denzenfektan enjekte edilmesi önerilerini eklerken, bilim insanlarında infiale, sosyal medyada cümbüşe neden oldu.

Dünyada 'Trump'tır, ne yapsa yeridir' havasının hakim olmasına rağmen, perşembe günü Beyaz Saray'da düzenlenen koronavirüs görev gücü toplantısında ABD Başkanı'nın 'Vücuda ultraviyole (morötesi) ışın alarak ya da dezenfektan enjekte ederek içerde temizlik yapılmasını' önermesi şok etkisi yarattı.

Twitter'da çığ olan tepkiler arasında Trump'ı Beyaz Saray çimlerinde koşan bir erkek çocuğuna "Bugün Dettol enjekte ettin mi" diye sorarken gösteren montaj popüler oldu.

Sıvı antiseptik-dezenfektan markası Dettol'ü üreten şirket ise "Dezenfektanlar hiçbir koşulda enjekte edilmemeli, içilmemeli, yenmemelidir" açıklamasını yapmak zorunda kaldı.

Reckitt Benckiser isimli üretici şirket, Trump'ın açıklamalarından beri kendilerine koronavirüs tedavisi için vücuda dezenfektan almak gerekip gerekmediğine dair sorular geldiğini belirterek şöyle devam etti:

"Sağlık ve hijyen ürünlerinde küresel lider olarak şunu açıklığa kavuşturmamız lazım: Dezenfaktan ürünler katiyetle insan bedenine enjeksiyon, sindirim ya da başka bir yolla sokulmamalıdır.

"Dezenfektan ve hijyen ürünlerimiz sadece amaçlarına uygun şekilde ve kullanım kılavuzuna uygun şekilde kullanılmalıdır. Lütfen markanın güvenlik bilgilerini okuyunuz."


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Anahtar Kelimeler:
dezenfektan ABD koronavirüs Trump

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