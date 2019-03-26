"Asla Milli Görüş'e verilmiş oylar olmayacak"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Malum partinin yönetimini elinde bulunduran kadronun yaptığı Erbakan Hocamızı ve Milli Görüş'ü temsil etmek değil, Milli Görüş ve Erbakan Hocamızı siyasete alet etmektir. Milli Görüş beklentisiyle bu partiye verilecek oylar asla Milli Görüş'e verilmiş oylar olmayacaktır." ifadesini kullandı. Erbakan, yaptığı yazılı açıklamada, parti olarak milletin ve tüm insanlığın kurtuluşunun tek çaresi olan Milli Görüş zihniyetinin temsilcileri olduklarını belirtti. Ülkeyi ve milleti ilgilendiren hiçbir olaya özellikle de tüm milletin sandık başına gideceği seçimlere ilgisiz ve kayıtsız kalmanın söz konusu olamayacağına işaret eden Fatih Erbakan, seçimlerde belediyecilik hizmetlerinin göz önünde bulundurularak oy verilmesi gerektiğini vurguladı. Erbakan, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne kısa süre kala muhalefet kanadına bakıldığında, bu kanatta yer alan partilerin, Milli Görüş belediyeciliği öncesindeki dönemin ve zihniyetin uzantıları ve temsilcileri olduğunu savundu.

Muhalefet kanadının sahip olduğu zihniyetin, geçmişte aksaklıkları ve sorunları üreten belediyecilik anlayışı olduğuna işaret eden Fatih Erbakan, şu ifadeleri kullandı: "Bu nedenle muhalefet kanadındaki bu partilerin ve bu zihniyete sahip adayların yeni dönemde de farklı bir tabloyu ortaya koymaları, mevcut belediyelerle ilgili olarak ifade ettikleri sorunları çözmeleri, belediye hizmetlerini mevcut durumdan daha iyi bir noktaya taşımaları, milletimizin özlediği belediyecilik hizmetlerini gerçekleştirmeleri, belediyelerin içinde veya dışındaki dindar vatandaşlarımıza gerektiği şekilde muamele etmeleri, zihniyetleri ve geçmişten bugüne gelen çizgileri sebebiyle mümkün görünmemektedir. Ayrıca, merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocamızın vefatından bu yana parti yönetiminin atmış olduğu Milli Görüş prensiplerine ve istikametine aykırı sayısız adımlar nedeniyle, milletimizin gönlündeki yerini ve milletimizin teveccühünü her geçen gün biraz daha kaybeden, parti yönetiminin zihniyeti ve davranışları dolayısıyla Milli Görüş çizgisinden tamamen uzaklaşan ve muhalefet bloğu içinde yer alan bir diğer siyasi parti ise kazanma şansı olduğunu iddia ettiği seçim bölgelerinde Milli Görüş zihniyetine son derece uzak adaylarla seçime girdiğinden, bu partinin de söz konusu birkaç ilde seçimi kazanması halinde dahi vadettiği belediyecilik hizmetlerini sağlaması mümkün değildir."