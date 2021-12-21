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Asla modası geçmeyen, nostaljik bir yılbaşı hediyesi arayanlara herkesin çok beğeneceği kar küresi çeşitleri

20.12.2021 11:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yıllar geçse de değerini yitirmeyen dekoratif obje denilince akla ilk olarak kar küresi gelir. Yılbaşında sevdiklerinize verebileceğiniz en anlamlı hediyelerden biri olduğunu söyleyebiliriz. Çocukluk yıllarının tatlı hatıralarını anımsatan bu nostaljik objeyi sevdiklerinize hediye etmeye ne dersiniz? Öyleyse birbirinden güzel kar küresi çeşitlerine göz atabilirsiniz.

Asla modası geçmeyen, nostaljik bir yılbaşı hediyesi arayanlara herkesin çok beğeneceği kar küresi çeşitleri

Sallanan kar küresinde usul usul hareket eden beyaz taneleri izlemek çoğumuza keyif verir. Tıpkı pencerenin arkasından doğayı beyaza boyayan kar tanelerini seyretmek gibi. Bu anlarda kimimiz hayal kurarken kimimiz geçmişe yolculuk yapar. İşte, kar küresi de insanı alıp böyle zaman yolculuğuna çıkarır. Piyasada bulunan yüzlerce çeşit kar küresine tek bir tıkla ulaşmak mümkün. Işıklı ve müzikli modeller olduğu gibi dostluk, aşk veya yılbaşı gibi farklı temalar içeren kar küreleri de mevcut. Sevdiklerinize hitap eden en güzel kar kürelerini inceleyerek satın alabilirsiniz.

1. Yılbaşı gecesinin en eğlenceli sembolü

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Senenin son günlerinde birçok mekan yeni yılın habercisi olan süslü çam ağaçları, Noel Baba ve kar konsepti ile donatılır. Peki, küçük bir fanusla bu atmosferi odanıza taşımak ister misiniz? Öyleyse, Gudery Kar Küresi ile tanışmanızı öneririz. Parlak pullarla süslenen kar küresi, yılbaşı figürleriyle zenginleştirilen bir ürün. Görsel yönüyle estetik bir duruş sergilerken 8 farklı yılbaşı şarkısıyla harika bir müzik şöleni yaşatır. Pil ile çalışan kar küresini dilerseniz paket içinden çıkan USB kablosu ile şarj ederek de kullanabilirsiniz.

Aydınlatmalı kar küresini yakından incelemek için buraya tıklayın.

2. Aşk ve sevgi dolu bir ömrün anısına

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Eşinize duyduğunuz sevgiyi birçok farklı şekilde gösterebilirsiniz. Hediye, sevgiyi somut olarak ifade etmenin en güzel örneklerinden biri olabilir. Bu noktada tercihinizi kar küresinden yana kullanabilirsiniz. Bizim önerimiz ise aşk teması içeren Arow Kar Küresi. Ağacın altında oturan tonton nine ve dede figürü, bir ömür birlikteliği simgeler. İnsanın içini sıcacık yapan kar küresi, müzik dinletme özelliğine de sahip. Dinlendirici müzik eşliğinde hareket eden kar tanelerini izlemek ise ayrı bir keyif verir.

15 x 10 cm boyutlarında tasarlanan Arow Kar Küre’sini eşinize hediye etmek için bu linke tıklayabilirsiniz.

3. Küçük Prens sevenleri buraya alalım

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Çocuktan yetişkine herkesin kendine dair izler bulduğu bir hikaye Küçük Prens. Bu anlamlı hikaye şimdi de karşımıza kar küresi olarak çıkıyor. Küçük Prens Kar Küresi, dekoratif bir ürün olmasının yanı sıra gece lambası olarak da kullanılabiliyor. Renk değiştiren ışıklı küre aynı zamanda müzik de çalıyor. Müziği dilediğiniz zaman açıp kapatmaya imkan veriyor. Kristal camdan üretilen fanus içinde Küçük Prens karakteri ve kar taneleri bulunuyor. Gövde kısmında ise Le Petit Prince yazısıyla birlikte gökyüzü nesneleri yer alıyor.

Evinizin en güzel köşesinde yerini almayı bekleyen kar küresini buradan satın alabilirsiniz.

4. Milli duygularımızı canlandıran en değerli hediye...

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Kar küreleri arasında derin anlama sahip olan bir model ile karşınızdayız. Ülkemizin ve gönüllerimizin baş tacı Atatürk’ün izinden gitmek hepimizin hayali. Ona olan saygı ve sevgimizi her daim canlı tutmaya imkan tanıyan Mustafa Kemal Atatürk temalı kar küresi, alınabilecek hediyelerin en değerlisi. Mutlaka her evde yerini almalı. Cam fanus içinde Atatürk heykeli, gövde kısmında ise “Ne Mutlu Türk’üm Diyene!” yazısı karşılar bizi. Işıklı ve müzikli bir tasarıma sahip olan kar küresi ile İzmir Marşı’nı dinleyebilirsiniz.

Milli duygularımızı canlı tutan Atatürk temalı kar küresini buraya tıklayarak satın alabilirsiniz.

5. Hem ömürlük hem zarif bir hediye

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Sevgilinize hem ömürlük hem zarif bir hediye vermek ister misiniz? Öyleyse Kış Masalı Kar Küresi’ni mutlaka görmelisiniz. Cam fanusun içinde paltolu kadın ve erkek figürü yer alır. Kar taneleri ve yapraklarını döken ağaçla birlikte kendinizi kış masalının içinde bulabilirsiniz. Klasik kar kürelerinden farklı olarak otomatik püskürtmeli bir model olduğu için küreyi sallamanıza gerek kalmaz. Küre, müzik çalabilme özelliğiyle birlikte rengi değişen ışık tasarımına da sahip. Romantik bir obje olan kar küresini evinizde veya ofiste kullanabilirsiniz.

Sevgilinizi masal dünyasında gibi hissettirmek için buraya tıklayın.

6. Annesi için yılbaşı hediyesi arayanlara

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Anneniz için alacağınız yılbaşı hediyesine karar veremediyseniz tavsiyemize göz atmanızı öneririz. Kar küresi, çocuk yetişkin fark etmeksizin hepimizin yüzünü güldüren bir obje. Bu nedenle anneniz için de harika bir seçim olabilir. Flamingo temalı kar küresi, evin her köşesinde kullanılabilecek dekoratif bir eşya. Kar küresi denilince akla yuvarlak formlu fanuslu bir model gelir. Ancak karşınızda telefon kulübesini andıran bir kar küresi var. Otomatik püskürtmeli kürede kar taneleri kendiliğinden hareket eder. Huzur veren müzik eşliğinde kar tanelerini izlerken ruhunuzu dinlendirebilirsiniz. Işıklı kar küresini USB ile şarj ederek veya pil kullanarak çalıştırabilirsiniz.

Ürünü buradan inceleyebilirsiniz.

7. Kar küresini daha özel kılmak isteyenlere

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Yılbaşında eşe, dosta alınabilecek en anlamlı hediyenin kar küresi olduğunu söylemiştik. Şimdi ise karşınıza kar küresini daha anlamlı kılan bir öneri var. Özel tasarımdan oluşan kar küresi, fotoğraf ekleme kısmı sayesinde kişiye özel bir hediye haline dönüşür. Gövdede bulunan boş alana arkadaşınızın fotoğrafını ekleyerek ona hediye edebilirsiniz. Arkadaşınız fotoğrafı dilediği zaman yenileyebilir. Ürün, sırayla çalan 5 farklı müzik dinletisiyle birlikte otomatik olarak değişen 4 ayrı renkli ışığa sahip. Cam malzemeden üretilen fanustaki kar taneleri otomatik olarak hareket eder.

Aşk temalı kar küresini bu link üzerinden inceleyebilirsiniz.

8. Sadelikten hoşlanan arkadaşlarınıza

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Renkli ve gösterişli tasarımlardan hoşlanmayan arkadaşınız için de harika bir tavsiyemiz var. Zarif ve sade tasarımıyla karşımıza çıkan 3D Kar Küresi’ne arkadaşınızın bayılacağından eminiz. Cam küre içinde insan figürü yerine mitolojide derin anlamlar barındıran geyik yer alır. Beyaz renkli geyik, kış mevsimini hatırlatan sembollerden biri ve yılbaşı temalarında sıklıkla kullanıldığını hepimiz biliriz. Minimal boyutlarda tasarlanan kar küresi, şık ve zarif bir duruş sergiler. Masanızda veya kitaplıkta dekoratif amaçlı kullanılabilir.

3D Kar Küresi’ne sahip olmak için tek yapmanız gereken bu linke tıklamak.

9. Unicorn hayranı bir çocuğunuz mu var?

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Yeni yıl hediye rehberi için tıklayın!

Çocukların birçoğu unicorn karakterini çok sever. Oyuncaktan kıyafete kadar neredeyse her alanda unicorn figürünün kullanıldığını görürüz. Şimdi de unicorn temalı bir kar küresi ile çocuğunuzu mutlu etmeye ne dersiniz? Kar küresi, çocukların hoşuna giden objelerden biri. Sallandıkça hareket eden kar taneleri dikkatlerini çeker. Sevdikleri karakterle birleşirse daha ilgi çekici hale gelir. Siz de yılbaşında çocuğunuza unicorn temalı kar küresi hediye edebilirsiniz. Fanus içinde unicorn ve ay, gövdede ise yıldız ve little star yazısı gözümüze çarpar.

Müzikli ve ışıklı kar küresini buradan inceleyebilirsiniz.

10. Yeniliklere adım atmak isteyenlere

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Aksesuarda ve dekoratif ürünlerde sıkça kullanılan hayat ağacı, kar küresinde de yerini aldı. Mitolojide önemli mesajlar içeren hayat ağacı, canlılığı ve yenilenmeyi temsil eder. Yeni kapıların açılmasını dilediğimiz yılbaşı akşamı, ürünü sevdiklerinize hediye ederek anlamlı bir mesaj verebilirsiniz. Kristal camdan üretilen fanusun içinde bir adet hayat ağacı yer alır. Gövde üzerinde ise 3 boyutlu “good time” yazısının dikkat çektiğini söyleyebiliriz. Kar taneleri otomatik püskürtme yoluyla hareket eder. Işık ve müzik bu güzelliğe eşlik eder. Ayrıca ışığın renk değiştirdiğini de belirtelim.

Hayat Ağacı Kar Küresi’ni bu linke tıklayarak satın alabilirsiniz.

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