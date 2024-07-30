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Asla öksürük deyip geçmeyin, 1970'lerin hastalığı boğmaca geri döndü!

30.07.2024 10:21
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1970'lerin hastalığı boğmaca maalesef geri döndü! Bundan 50 sene önce birçok ailenin hayatında olumsuzluğa yol açan, bebek ve çocuk ölümlerine neden olan boğmaca hastalığı Avrupa'da hortladı. Türkiye'de de kendisini gösteren bakteri hakkında Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan uyarı geldi. Öksürük nöbetlerini dikkate alın...

Asla öksürük deyip geçmeyin, 1970'lerin hastalığı boğmaca geri döndü!

Öksürük deyip geçmeyin! İki haftadan fazla sürüyorsa kesinlikle doktorunuza başvurun. 1970'lerin salgını boğmaca geri döndü. Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, nöbetler şeklinde gelen boğmacada çocukların sürekli öksürmediğini fakat kusma, şiddetli terlemenin belirtiler arasında olduğunu özellikle belirtti.

Ekol TV'ye konuşan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, derin nefes alma şeklinde ortaya çıkan öksürük nöbetlerinin boğmacaya dönüşebileceğini belirtip anne ve babaları uyardı. 'Nöbetler şeklinde gelir boğmaca, çocuk sürekli öksürmez. Çocuk morarır, uzun sürerse de kusar. Belirtileri şiddetli öksürük, kusma ve terleme!'

0-6 YAŞ ARASINDAKİ ÇOCUKLAR DİKKAT!

Solunum yolları enfeksiyonu olarak da bilinen boğmacanın septomları daha uzun sürüyor. 0 ile 6 yaş arasındaki çocukları etkileyen boğmaca Avrupa'yı da alarma geçirdi. 2023 yılında dünya genelinde 25 bin olan vaka sayısı, 2024'ün ilk 3 ayında 32 bin oldu.

BOĞMACA TEHLİKESİ GERİ DÖNDÜ

Sadece Temmuz ayında İngiltere'de 8 bebek, Fransa'da ise toplam 17 kişi boğmaca nedeniyle hayatını kaybetti. Türkiye'de ise hayatını kaybeden kişi sayısıyla ilgili resmi bir açıklama yok. Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, boğmacanın bir virüs değil bir bakteri olduğunu bu nedenle aşının tek çare olduğunu aktardı.

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ANNE ADAYLARI ÖKSÜRÜK DEYİP GEÇMEYİN

Özellikle anne adaylarına, bebeklerine, bebek bakımını üstlenen yetişkinlere aşı öneriliyor. Boğmaca konusunda uzman bir doktordan yardım alıp, süreci yakından takip ettirmek en doğrusu. Öksürük nöbetleri şeklinde başlayan hastalık ilerledikçe daha zor bir hale geliyor.

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