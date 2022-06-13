Asla olmaz demişlerdi! Ferrari kollarını sıvadı: İtalyan devi ilk tam elektriklisini üretmeye hazırlanıyor

İtalyan devi Ferrari'nin Formula 1 takımı şu sıralar Tifosi'leri üzen bazı dayanıklılık problemleriyle karşılaşsa da otomobil bölümü satışlarda pek bir sorun yaşamıyor. Üstelik bu, dünya çapındaki neredeyse tüm otomobil üreticileri çip kriziyle boğuşurken oluyor. Çoğu otomobil devleri artık elektriğin gücüne kapılarak elektriklenirken, yani elektrikli otomobiller çıkartırken Ferrari'den bu konuda pek hatrı sayılır adımlar gelmiyor. Bazılarıysa Ferrari'nin tamamen elektrikli otomobilinin asla olmayacağını söylüyor. Fakat görünüşe bakılırsa işler değişiyor.

FERRARİ'DEN "ELEKTRİK" PLANI! İLK TAMAMEN ELEKTRİKLİ FERRARİ GELİYOR

Automotive News'in raporuna dayanan bir habere göre; Satışlarda herhangi bir yavaşlama belirtisi göstermeyen Ferrari, üretim tesislerine büyük yatırımlar yapıyor. Yatırıma yakın kaynaklara atıfta bulunulan rapor, Ferrari'nin İtalya'daki Maranello fabrikasında bir genişlemeyi planı olduğu ortaya koydu. Bu planın ise özellikle elektrikli araçlar için üçüncü bir üretim hattını ve bir batarya Ar-Ge tesisini içerdiği belirtildi.

Ferrari'nin yeni elektrifikasyon stratejisini ise 16 Haziran'da paylaşacağı öne sürüldü. İddialara göre geçen yıl atanan Ferrari CEO'su Benedetto Vigna, stratejiyi sunacak ve şirketin önümüzdeki dört yıl için planlarını ortaya koyacak.

FERRARİ'NİN İLK ELEKTRİKLİ OTOMOBİLİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

İtalyan otomobil üreticisi, 2025'te ilk tamamen elektrikli otomobilini piyasaya sürecek. Yaklaşan ilk tamamen elektrikli Ferrari'nin teknik bilgileri hakkında ise şimdilik somut bilgiler yok.

