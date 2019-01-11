"Asla pes etmedi", tiyatro sahnesine de çıktı

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- AİLESİ ile gittiği tatilde,16 yaşındayken sığ suya yaptığı atlayış sonucu suni teneffüs ile yaşama döndürülen ve omurilik felci nedeniyle tekerlekli sandalyeye mahkum olan Serhat Erönal (37), "nasıl pes etmediği"ni tiyatro sahnesinden anlatmaya başladı.

Sosyal medyada binlerce takipçisi bulunan Serhat Erönal, video paylaşım sitesinde oluşturduğu kanal ile yaşama tutunmasını, engelli yaşamın zorlukları ve deneyimlerini paylaşıyor. 1996 yılında yaptığı atlayış sonucu suni teneffüs ile yaşama döndürülen ancak, boynundaki omurlardan ikisi kırılması nedeniyle sandalyeye mahkum olan ellerini tam olarak kullanamaz hale gelen Serhat Erönal, gördüğü tedavilerin olumlu sonuç almaya başladı. Erönal, 10 yıllık tedavi ile ayağa kalkıp, 20'ye yakın adım atabilir hale gelirken doktorunun 'Sağlığına tam kavuşabilirsin' önerisi ile girdiği ve başarısız geçen kök hücre ameliyatı ardından ikinci kez felç geçirdi.

"ASLA PES ETME" YAŞAM FELSEFESI

Suni teneffüs ile yaşama döndürülen, 10 yıl içerisinde iki kez felç geçiren Serhat Erönal, tüm olumsuzluklara rağmen yaşama sımsıkı sarılırken, ‘Asla Pes Etme’ sloganını yaşam felsefesi haline getirerek, ‘Yapamaz’ denilen birçok aktiviteyi gerçekleştirdi. Sosyal medyayı çok iyi kullanan, ödüllü YouTuber, aynı zamanda iki şirketi bulunan tekerlekli sandalye ile aikido yapan, kendisini aynı zamanda "Hayvanseverim, eğlenceliyim, komiğim, yüzücüyüm, bilişimciyim, 1996 yılından bu yana omurilik felçlisiyim, girişimciyim, iyi bir sürücüyüm, yaramazım, konuşmacıyım, ilham vericiyim, asla pes edilmemesi gerektiğini hatırlatanım" diye tanımlayan Serhat Erönal, şimdiye kadar gokart, jetskiye de bindi, bugüne kadar özel aparatlar taktırdığı 3 otomobil kullanan, ticaretle uğraşan, digital medya danışmanlığı, okul ve çeşitli kurumlarda motivasyon konuşmacılığı yaptı.

Serhat Erönal, tekerlekli sandalyesini kendisine bir engel olarak görmediğini vurgularken, gelen teklifi kabul edince kendisini tiyatro sahnesinde buldu. Öykü ve oyun yazarı, Mecidiyeköy'deki Oda Tiyatrosu'nun kurucusu ve yönetmeni Kaan Erkam’ın teklifini kabul ederek haftada 1 gün sahneye çıkmaya başladı.