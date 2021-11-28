Asla şarjsız kalmak istemeyenlere bol indirimli powerbank çeşitleri

Akıllı telefonların sık kullanımı, ayrılmaz bir parçamız haline gelen bu cihazların şarjının çabucak bitmesine sebep oluyor. Tam da bu noktada devreye giren powerbankler, hayatımızı oldukça kolaylaştırıyor. Powerbank alırken boyutu, kapasitesi, şarj bağlantı noktaları gibi ayrıntılar önemli olsa da en çok dikkat ettiğimiz faktörlerden biri de fiyatı. Bu nedenle herkesin sabırsızlıkla beklediği Black Friday kampanyasına dahil olan en iyi ve bol indirimli powerbank modellerini sizler için araştırdık. 29 Kasım 2021 tarihinde sona erecek kampanyalara dahil olan en kaliteli powerbankleri içeren bu harika listeye birlikte göz atalım.

1. Her an yanınızda taşıyabileceğiniz Baseus Q Pow Powerbank

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Ultra hızlı bir şarj istiyorsanız size önerimiz Baseus Q Pow Powerbank. Çift USB çıkışı sayesinde 2 ürünü aynı anda şarj edebilen powerbank, LCD göstergesi ile kalan gücü görmenizi sağlıyor. Type-C kablosu ile ekstra kablo taşıma derdine son veren ürün, 3A yüksek akım ve hızlı şarj olanağı sunuyor. Avuç içine sığan küçük boyutu sayesinde rahatça taşınabilen powerbank, fazla yer kaplamıyor. Kaliteli materyal ile üretildiği için uzun süre sorunsuz bir şekilde kullanılabiliyor. Üstelik ürün, %60'a varan indirim kampanyası ile satışa sunuluyor.

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2. Yanınızda kablo taşımanıza gerek kalmayacak: Baseus Kablosuz Şarj Cihazı

5V gücü ve 3A yüksek akımı ile Baseus Kablosuz Şarj Cihazı, sizin için seçtiğimiz bir diğer ürün. 10.000 mAh kapasiteli powerbank, yükseltilmiş çift bobine sahip. Hızlı şarj etme özelliği sayesinde mobil cihazınızın bataryasının dolması için uzun süre beklemenize gerek kalmıyor. Böylece zamandan tasarruf etmenizi sağlıyor. Entegre şarj standı bulunan powerbank; telefonunuzu düşürmeden, güvenli bir şekilde kablosuz olarak şarj edebilmenize imkan tanıyor. Yüksek kalitesi sayesinde uzun süre kullanabileceğiniz ürün; şık ve kompakt tasarımı ile dikkat çekiyor.

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3. Şık ve kullanışlı: Baseus Mini Ja Powerbank

Mikro ve USB-C olmak üzere 2 adet giriş ile çift USB çıkışı olan Baseus Mini Ja Powerbank, küçük ve oldukça kullanışlı. Her an yanınızda taşıyabileceğiniz bir model olan powerbank, 4 adet gösterge ışığı ile cihazın güç durumunu kontrol etmenizi sağlıyor. Uçakta bile kullanabileceğiniz powerbank, aşırı şarj ve deşarj koruma özelliklerinin yanı sıra telefonunuzu aşırı ısınma ve voltaja karşı da koruyor. Kısa devre durumlarında telefonunuzun zarar görmesini engelleyen üründe kurtarma koruması da bulunuyor. Üstelik ürünü Baseus powerbanklerinde geçerli olan ve %35'e varan indirim kampanyası ile satın almanız mümkün.

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4. Daha fazla güç için: Baseus WX01B-S2

Sade cam tasarımıyla kendine hayran bırakan Baseus WX01B-S2, kompakt yapısı sayesinde kolayca taşınıyor. 0.3 cm kalınlığa sahip olan cihaz, yüksek kaliteli malzeme ile üretildiği için oldukça dayanıklı. 15W hızlı şarj ve akıllı şarj hatırlatma özellikleri olan powerbank, ısınma problemi yaşatmıyor. Bükülmelere karşı da son derece dirençli olan ürünü cüzdanınızda bile taşıyabilirsiniz. Powerbank, kablosuz şarj özelliği olan tüm iPhone ve Android modelleriyle uyumlu.

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5. Süper hızlı Baseus Simbo Smart Powerbank

Kaliteli materyalleri sayesinde uzun ömürlü bir kullanım sunan 10000 mAh kapasiteli Baseus Simbo Smart Powerbank, sizin için seçtiğimiz bir diğer ürün. Ultra ince cihazda çift taraflı bağlantı noktaları mevcut. Güç dağıtımı teknolojisi sayesinde mobil cihazları oldukça hızlı bir şekilde şarj eder. Aşırı voltaj, aşırı ısınma, kısa devre ve aşırı akım dahil olmak üzere 9 ayrı koruma seviyesine sahip powerbanki akıllı telefonunuzu şarj etmek için güvenle kullanabilirsiniz.

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6. Yer kaplamayan bir ürün: Dexim AM75 Powerbank

Otomatik voltaj seçme özelliğine sahip 2 adet USB portu bulunan Dexim AM75 Powerbank, kaliteli materyaller ile üretildiği için güvenli bir kullanım sunuyor. Akıllı telefon ve tabletlerin yanı sıra MP3 Player ve fotoğraf makinesi gibi cihazları da şarj edebilen ürün, küçük boyutu ile kolay bir kullanım sağlıyor. Rahatça taşınabilen ve fazla yer kaplamayan powerbank; yüksek voltaj, kısa devre ve hızlı deşarj korumalarına sahip. Üstelik ürün, Amazon'un powerbank ve telefon aksesuarlarında geçerli %50'ye varan indirim kampanyası kapsamında yer alıyor.

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7. PowerSafe özelliğine sahip Energizer EUE10054UPP_WE_MK Energizer Max

Yüksek kapasiteli lityum ion pile sahip Energizer EUE10054UPP_WE_MK Energizer Max, 2 adet USB-A çıkış yuvası ile aynı anda 2 farklı cihazı şarj edebiliyor. PowerSafe güç yönetimi özelliği sayesinde aşırı voltaj, aşırı akım ve aşırı ısınma gibi durumlara karşı mobil cihazları koruyor. Hem Type-C hem Mikro USB giriş portu sayesinde cihazı şarj etmek oldukça kolay. Telefon ve tabletlerin yanı sıra diğer şarj edilebilir cihazlarla da uyumlu olan ürünü cebinizde ya da çantanızda rahatlıkla taşıyabilirsiniz.

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8. Portatif ve kullanışlı: Codegen IF-29 Powerx 2900 Powerbank

Sadece 61 gram ağırlığındaki Codegen IF-29 Powerx 2900 Powerbank, kompakt ve kullanışlı bir tasarıma sahip. Bu sayede kolayca taşınabilen powerbank; Android ürünleri, iPhone, iPad ve Blackberry'nin yanı sıra USB ile uyumlu tüm cihazları şarj edebiliyor. Mikro USB şarj kablosuna sahip olan ürün, diğer kablolarla da kullanılabiliyor. Portatif ve kullanışlı yapısının yanı sıra hızlı şarj özelliği ile bu ürünü çok seveceğinizden hiç şüphemiz yok.

Ultra hafif ve çok ince olan 2900 mAh kapasiteli Codegen IF-29 Powerx 2900 Powerbank'i detaylı olarak incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

9. Etkili bir güç dağıtımı sunan Baseus Bipow Powerbank



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Standart şarjlara göre 4 kat daha hızlı bir doluma ne dersiniz? 10000 mAh kapasiteli Baseus PPDML Bipow Powerbank, PD3.0 18W ve QC3.0 standartları ile hızlı şarj sağlıyor. Aynı anda 2 farklı cihazı şarj edebiliyor. Dayanıklı ve kaliteli malzemeler ile üretilen cihaz, uzun ömürlü bir kullanım olanağı tanıyor. LED ışıkları sayesinde kalan pil süresini görmenizi sağlıyor. PowerSafe güç yönetimi ile aşırı voltaj gibi olumsuz durumlara karşı mobil cihazınızı koruyor.

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