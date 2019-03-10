Aslan balığına yemekli tanıtım

Antalya’nın Demre ilçesinde düzenlenen programla istilacı bir tür olan aslan balığı etinin tanıtımı yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) ile merkezi Demre ilçesinde bulunan Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretim ve Eğitim Enstitüsünce ortaklaşa yürütülen BAYOMA projesi kapsamında aslan balığının etinin tanıtımı yapıldı. Demre Kaymakamı Murat Uz, Belediye Başkanı Süleyman Topcu, Akdeniz Su Ürünleri Enstitüsü Müdürü Rızvan Süyek, uzmanlar ve konukların katıldığı tanıtım yemeğinde, Enstitü tarafından yürütülen proje kapsamında yakalanan aslan balıkları pişirilerek konuklara ikram edildi.

Proje koordinatörü Balıkçılık Teknolojisi Yüksek Mühendisi Merve Karakuş, "İstilacı bir tür olan aslan balıkları, ülkemize Süveyş Kanalı aracılığıyla geçtiler. Balık yumurtaları ve balık larvalarını tüketirler. Hatta kendi yavrularını bile yiyen kanibalist (yamyam) bir yaşam sürerler. Aslında çok lezzetli bir balıktır. Sırtında ve karnında bulunan zehirli diken ışınları nedeniyle korkutucu görünse de dikkatli bir şekilde çıkartıldığında mutfaklarımızda kolaylıkla kendine yer bulacaktır. Oldukça da lezzetli bir türdür, tavsiye diyorum" dedi.



