GAZİANTEP (AA) - KEREM KOCALAR - Şırnak'ın Cizre ilçesinde yol kontrol noktasında polisin yaptığı uygulamada bir araçta bulunan ve "Cesur" isimli verilen aslan, adeta bebek gibi bakımla yaşıtlarından daha iri ve heybetli bir görünüme kavuştu.

Cizre'de geçen yıl, arama ve kontrol noktasında İ.Ö'ye ait otomobilde polislerce bulunduktan sonra Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne getirilen ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin tarafından "Cesur" adı verilen yavru aslan, 800 metrekarelik açık kafesinde ziyaretçilerine adeta gövde gösterisinde bulunuyor.

Gaziantep'e ilk getirildiğinde 650 gram ağırlığa sahip olan "Cesur", adeta bebek gibi biberonla beslendi. Şu anda yaklaşık 1,5 yaşında olan "Cesur", 100 kilograma ulaştı.

Uzmanlara göre yaşıtlarından daha iri bir görünüme kavuşan "Cesur", son zamanlarda kafesini, yaşıtı olan "Sultan" adlı dişi aslanla paylaşıyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Dairesi Başkanı Celal Özsöyler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Cesur"un yaklaşık 1 yıl önce henüz 2 aylıkken polisler tarafından uygulama sırasında yakalanarak Gaziantep'e getirildiğini hatırlattı.