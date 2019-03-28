HABER

"Aslan Doğa" sahalarda

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2019 16:44 | Son Güncelleme

Doğa Sigorta'nın, Galatasaray Doğa Sigorta Basketbol Takımı için özel olarak hazırladığı maskotu "Aslan Doğa" ilk kez sahaya çıktı

İSTANBUL (AA) - Doğa Sigorta'nın, Galatasaray Doğa Sigorta Basketbol Takımı için özel olarak hazırladığı maskotu "Aslan Doğa" ilk kez Galatasaray Doğa Sigorta-Beşiktaş Sompo Japan maçında sahaya çıktı.

Doğa Sigorta'dan yapılan açıklamaya göre, ev sahibi takım Galatasaray Doğa Sigorta'nın 93-87 sonuçla kazandığı maç, bir spor müsabakası olmanın yanı sıra seyirciler için eğlenceli anlara da sahne oldu.

Sahadaki neşeli görüntüleri kadar, tribünlerde gezintisi de büyük coşku yarattı. Her yaştan herkesin fotoğraf çekmek için sıraya girdiği "Aslan Doğa" tüm taraftarların kalbini fethetti.

Doğa Sigorta taraftarlara dağıttığı özel hediyeler ile de güne renk kattı. Sarı-kırmızı Galatasaray Doğa Sigorta atkıları tüm taraftarların boynunda yerini aldı. Doğa Sigorta üst yönetimi, çalışanları ve aileleri de takımlarını sahada yalnız bırakmadılar, tribünlerdeki coşkuya katıldı.

Sporun ve eğlencenin bir arada olduğu bu özel derbinin galibi Doğa Sigorta Galatasaray, böylece üst üste 3. galibiyetini yaşadı.

Şemsiyeyle bir anda havalandı! O anları anlattı Şemsiyeyle bir anda havalandı! O anları anlattı
Siyasal İletişim Danışmanı Sosyolog Zeynep Banu Dalaman, “Başkanlık iki dönemle sınırlanmalı”Siyasal İletişim Danışmanı Sosyolog Zeynep Banu Dalaman, “Başkanlık iki dönemle sınırlanmalı”
Gerçeği aratmayan yangına müdahale ve deprem tatbikatı nefes kestiGerçeği aratmayan yangına müdahale ve deprem tatbikatı nefes kesti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Doğa Sigorta

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

ABD'den flaş açıklama! 'Türkiye'nin Patriot satın almasına...'

ABD'den flaş açıklama! 'Türkiye'nin Patriot satın almasına...'

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Hakkari'de hareketli anlar! Silahını alan ateş açtı

Hakkari'de hareketli anlar! Silahını alan ateş açtı

Çanakkale'de facia

Çanakkale'de facia

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şanlıurfa'da tekstil fabrikasında yangın

Şanlıurfa'da tekstil fabrikasında yangın

Laodikya'da imparator Traian'ın zırhlı heykeli bulundu

Laodikya'da imparator Traian'ın zırhlı heykeli bulundu

Mahkeme Metin Topuz için karar verdi

Mahkeme Metin Topuz için karar verdi

Canlarını hiçe sayıp o evde yaşamaya devam ediyorlar

Canlarını hiçe sayıp orada yaşıyorlar!

Başkentte 'POS tefecilerine' operasyon

Başkentte 'POS tefecilerine' operasyon

Son anda ele geçirildi! İstanbul'da tarihi eser operasyonu

Son anda ele geçirildi! İstanbul'da tarihi eser operasyonu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.