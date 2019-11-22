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Aslan Park’ta 2 gün arayla 4 aslan ve 3 kaplan yavrusu dünyaya geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2019 09:17 | Son Güncelleme

Tuzla’da bulunan Aslan Park’ta iki gün arayla dört Afrika Aslanı ve üç Bengal Kaplanı dünyaya geldi.

Tuzla’da bulunan Aslan Park’ta iki gün arayla dört Afrika Aslanı ve üç Bengal Kaplanı dünyaya geldi. Şuanda iki aylık olan yavrular halen sütle besleniyorlar ve sağlık durumları oldukça iyi. Her biri günde iki litre süt içen yavru aslan ve kaplanlar şimdiden Aslan Park’ın en çok ilgi çeken üyeleri oldu.

Günde iki litre süt içiyorlar
İstanbul Tuzla’da faaliyet gösteren ve nesli tükenme riskiyle karşı karşıya olan büyük kedi türlerine ev sahipliği yapan Aslan Park, açılalı bir yıl olmasına rağmen toplam on iki yavruyla aslan ve kaplan popülasyonu için güzel haberlere neden oldu. Daha önce üç kaplan yavrusu ve iki karakulak yavrusunun dünyaya geldiği Aslan Park’ta yeni yavrular heyecana neden oldu. Parkta çalışan görevlilerin gözdesi haline gelen yavrular, veterinerler ve hayvan bakıcıları tarafından büyük özen ve titizlikle bakılıyor. Her biri günde yaklaşık iki litre süt içen yavrular sağlıklı görünümleriyle dikkat çekiyor.

Türkiye’de bir ilk
Babalarının saldırma riski dolayısıyla kısa süre önce annelerinin yanlarından alınan yavrular yaklaşık beş kilo ağırlığındalar. Özel oda sıcaklığında tutulan Aslan Park’ın yeni üyeleri, yeterli büyüklüğe ulaştıklarında ziyaretçiler tarafından görülebilecekler.
Sorumlu Veteriner Gökçe Merve Yayla, “Aslan Park’ta 2 ay önce 3 annemiz doğum yaptı. Yavruların biri aslan, 4 tanesi Afrika Aslanı, 3 tane de Bengal Aslan’ını yavrusu var. 2 aylık oldular onları artık anneden ayırdık. Aslan annelerimizin ikisinin ilk doğumuydu. Şuanda sağlık durumları gayet iyi. Burada çok iyi bakılıyorlar. Aslan Park henüz açılalı bir yıl oldu ve bir yıl içerisinde 7 doğumumuz gerçekleşti. Bu bizi çok mutlu etti gerçekten. Aslan yavrularının aşıları tamamlandıktan sonra ziyaretçilerimizle buluşacaklar. Şuanda yavrularımız 5 kilo civarında sürekli olarak tartıp ağırlıklarını kontrol altında tutuyoruz. 3 yaşına geldiklerinde yaklaşık 200 kilo civarında oluyorlar. Türkiye’de bu kadar kısa zamanda bu kadar fazla doğum gerçekleştiren hayvanat bahçesi olduğumuz için de gerçekten mutluyuz” dedi.

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