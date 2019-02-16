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Aslan: "Temel Liseler ne okul olabildiler ne de dershane"

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.02.2019 14:00 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Bandırma ilçesi Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan, özel dershanelerden temel liselere dönüşen kurumların özel lise statüsüne geçme sürelerinin sona erdiğini belirtti.Özel Dershanelerden Temel Liselere dönüşen kurumların Özel Lise statüsüne geçme sürelerinin bu eğitim yılının sonunda sona erdiğini ifade eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan, Bandırma’daki 4 Temel Lise’nin sıkıntı yaşayacağını tahmin etmediğini belirtti.4 yıllık süreç sona eriyorYönetmeliğin 2015 yılında yayınlandığını belirten Mutlu Aslan, “Dershanelerden Temel Liselere dönüşen kurumlara 4 yıllık bir geçiş süresi verilmişti.

Aslan: "Temel Liseler ne okul olabildiler ne de dershane"

Balıkesir’in Bandırma ilçesi Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan, özel dershanelerden temel liselere dönüşen kurumların özel lise statüsüne geçme sürelerinin sona erdiğini belirtti.
Özel Dershanelerden Temel Liselere dönüşen kurumların Özel Lise statüsüne geçme sürelerinin bu eğitim yılının sonunda sona erdiğini ifade eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan, Bandırma’daki 4 Temel Lise’nin sıkıntı yaşayacağını tahmin etmediğini belirtti.
4 yıllık süreç sona eriyor
Yönetmeliğin 2015 yılında yayınlandığını belirten Mutlu Aslan, “Dershanelerden Temel Liselere dönüşen kurumlara 4 yıllık bir geçiş süresi verilmişti. Bu süre 2019 eğitim yılının sonunda sona eriyor. Bu süre içinde Temel Liseler kendilerinden beklenen fiziki şartları yerine getirmek zorundalar. Ya bu şartları yerine getirip Özel Lise statüsüne geçecekler ya da eğitim hayatlarına son verecekler. Bu süre kesinlikle uzatılmayacak. İstenilen şartların yerine getirilip getirilmediğine Milli Eğitim Bakanlığı Maarif Müfettişleri karar verecek. Bu konuda bizim bir dahlimiz olmayacak“ dedi.
"Bandırma’da sıkıntı yaşamayız"
Bandırma’da faaliyet gösteren 4 Temel Lise olduğunu belirten İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan, “Kentimizdeki Temel Liseler bildiğim kadarıyla bu konuda çalışmalarında sona geldiler. Herhangi bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Ancak tüm bu Temel Liseler kapansa bile okul açısından sorun yaşamayız. Devlet okullarımızın kapasiteleri bütün öğrencilere yanıt verebilecek durumda“ dedi.
Açıklamalarına devam eden Mutlu Aslan “ Şahsi fikrim olarak temel Liselerin eğitime katkı verebildiğini düşünmüyorum. Geçiş süreleri sonunda Özel Lise olmalarını doğru buluyorum. Temel Liseler ne okul olabildiler ne de dershane olabildiler. Devlet eğitimi politikalarına uyum sağlayamadılar. Okullarda olması gereken atmosfer Temel Liselerde oluşturulamadı. Mili Eğitim Bakanlığı tarafından geçiş sürecinin uzatılmaması da son derece doğru bir karardır. Zaten kendilerine tanınan 4 yıllık süre oldukça uzun bir süreydi“ diye konuştu.
"Eğitim Destek Kursları okullarda olacak"
Özel Kurslarında eğitim yılı sonunda kapanacağını özellikle vurgulayan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan, “Velilerimizi bu konuda uyarmak istiyorum. Dershanelerin yaptıkları bursluluk sınavları artık yapılmayacak. Velilerimiz bu konuda dikkatli olup merdiven altı tabiri kullanılan dershanelere itibar etmesinler. Bakanlık olarak dershanelere izin vermeyeceğiz. Özel dershaneler kapatıldıktan sonra Devlet Okullarında destekleme kurslarımız olacak. Verilen kurslarımızın niteliği de mutlaka arttırılacak. Artık Türkiye’de eğitimin tek adresi okullar olacak. Dershaneler velilerin çaresizliğinden doğmuştu. "Kurs almazsa öğrenci başarılı olamaz" algısı yanlış bir algıydı. Önümüzdeki yıldan itibaren sınavlardaki soru şekilleri değişiyor. Kurslarda gösterilen soru çözüm mantıkları da değişecek. Devlet okullarında açacağımız destek eğitim kurslarımızda bu yeni sisteme öğrenciler uyum gösterecekler. Öğrencilerin bildiğini yorumlama ve analiz yapma yetileri ön plana çıkacak. Bunun için öğrencilerin kitap okuma alışkanlığını kazanmalarını öneriyoruz. Öğrencilere verilen öğretim desteği artık verilmeyecek. Ancak bu desteği alan öğrencilerin destekleri devam edecek“ şeklinde konuştu.

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