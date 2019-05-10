Aslanapa’dan Şırnak’a ’Çini’den köprü kuruldu

Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde Çini ve Seramik Öğretmeni Neşe Akkoç, Şırnak´ta bir okulun düzenlediği Tübitak fuarı için Şırnaklı öğrencilere çini sanatını tanıttı.

Şırnak Orhan Uysal Ortaokulu Sosyal Bilgiler Öğretmeni Nurdan Aydoğdu, okullarında düzenledikleri Tübitak Bilim Fuarı’nda çini sanatını sergilemeyi planlamıştı. Kendisi de Kütahyalı olan Nurdan öğretmen, Neşe öğretmenden bu konuda yardım talep etti. Neşe öğretmen çini yapımı için gerekli malzemeyi okula gönderdi. Gerekli teknik desteği de sağlayan Neşe öğretmen ve Nurdan öğretmen sayesinde öğrenciler çinileri çizip ve boyadılar. İşlenen çiniler fırınlanmak için tekrar Kütahya´ya gönderildi. Fırınlanıp pişirilen çiniler artık sergilenmeye hazır hale geldi ve sergilenmek üzere Şırnak´a tekrar kargo ile gönderildi. Eserler Orhan Uysal Ortaokulu 2019 Tübitak Bilim Fuarı’nda sergilendi.

Aslanapa Halk Eğitim Müdürü Aziz Kılıçarslan, yaptığı açıklamada, ’’Şırnak ilinde öğrencilere ilk kez çini yapma sevincini yaşatan Nurda Aydoğdu öğretmenimize ve kurumumuzu, ilimizi ve çinilerimizi başarılı bir şekilde ülkemizin serhat illerinden birinde tanıtan Neşe Akkoç öğretmenimize çok teşekkür ediyoruz, Böyle güzel bir çalışmaya imza atan her iki değerli öğretmenimizi de tebrik ediyorum’’ dedi.



