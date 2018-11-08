Aslanlardan kaçan 400 bufalo nehirde boğuldu: İnsanlar toplayıp yedi

Botswanalı yetkililerin açıklamalarına göre, yapılan incelemeler sonucunda bufaloların aslanlardan kaçarken girdikleri Chobe nehrinde boğuldukları belirtildi.
BBC'ye açıklama yapan yerel halktan biri, daha önce bu kadar kalabalık bir bufalo grubunun boğulduğunu görmediğini söyleyerek, hayvanların girdikleri nehrin diğer tarafının çok derin olması sonucunda panik yapıp sıkışarak boğulmuş olabileceklerini açıkladı.
YEREL HALK BOĞULAN BUFALOLARI YEDİ
Botswana'lı yetkililer, yaklaşık 400 bufalonun telef olduğunu açıkladı. Vatandaşlar ise, boğulan bufalolardan bazılarını evlerine götürerek yedi.
'ÇOK SAYIDA ASLAN KÜKREMESİ DUYMUŞTUM'
BBC'ye açıklamalarda bulunan bir diğer isim olan yerel sakinlerden Micheletti, salı gecesi çok sayıda aslan kükremesi duyduğunu, çarşamba günü nehrin kenarına indiğinde ise, yüzlerce ölü bufaloyla karşılaştığını söyledi. Micheletti aynı zamanda, salı gecesinin bulutlu geçtiğini, ay ışığının engellenmesi sonucunda bufaloların çevrelerini görememiş olduklarından şüphelendiğini söyledi.
Botswana Çevre Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, büyük çaplı bu gibi boğulmaların alışılmadık bir durum olmadığını söyledi. Ancak Micheletti'ye göre, daha önce bu kadar geniş çaplı bir boğulma olayı yaşanmadı. Daha önce görülen en büyük çaplı boğulma olayında 50 bufalo hayatını kaybetmişti.
YETKİLİLER İZİN VERDİ
Bufaloların çoğu, bölgede yaşayan insanlar tarafından yenmek üzere götürüldü. Micheletti, yetkililerin de bufaloların insanlar tarafından yenmesine izin verildiğini söyledi.
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