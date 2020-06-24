Aslanpençesi Çayı : Faydaları Nelerdir, Nasıl Hazırlanır?

Gülgiller familyasına mensup bir bitkidir. Boyu 20-30 cm arasında değişir. Hemen hemen her ülkede yetiştirilir. Tıp alanındaki ismi allcemilla vulgaris olan aslanpençesi, halk arasında şeklinden dolayı tavşan ayağı, hizmetçi kız ve kadın mantosu gibi isimlerle adlandırılır. Yüksek rakımlı ve her mevsim yağış alan bölgelerde daha çok yetişir. 7-8 geniş yaprağı bulunur ve kenarları dişlidir. Mevsim değişimlerine göre yeşil ve sarı renklidir. Çiçekleri mayıs ve haziran aylarında açar, hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte kurur. Yılın belirli zamanlarında çiçekleri toplanarak kurutulur.

Aslanpençesinin içeriğinde insan vücudu için çok faydalı olan tanen maddesi ve birçok uçucu yağ ile birlikte yağ asitleri, selüloz ve glikoz gibi önemli maddeler yer alır. Zengin bir içeriğe sahip olduğu için uzun yıllardan beri birçok hastalığın tedavisinde alternatif tıp alanında kullanılan bir bitkidir.

Aslanpençesi Çayının Faydaları

Adet döneminde meydana gelen şiddetli ağrıyı azaltmak için aslanpençesi çayı tüketilebilir. İçeriğinde yer alan etken madde sayesinde ağrının kaynağına etki ederek, azalmasını sağlar.

İçerisinde bulunan yağ asitleri ile kalple bağlantılı olan tüm damarların güçlenmesine yardımcı olur ve ilerleyen zamanlarda tıkanmasını engeller. Böylece kalpte meydana gelebilecek her türlü sağlık sorununu önlemede tam koruma sağlar.

Aslanpençesinin içerisinde kan yapıcı özelliği olan selüloz maddesi bulunur. Bu madde hem kansızlığı hem de kansızlığa bağlı olarak meydana gelen hastalıkları engeller.

İçerisinde yüksek oranda yer alan glikoprotein maddeler bağırsakları güçlendirerek, biriken gazın vücuttan atılmasına yardımcı olur. Aynı zamanda kabızlık ve ishalin oluşumunu engeller. Bağırsaklarda meydana gelen iltihaplanmayı iyileştirmede etkin bir rol oynar.

DNA'da meydana gelen hasar nedeniyle hücrelerin kontrolsüz bir şekilde çoğalmasını ve büyümesini önler. Kanserle savaşan ve kanserli hücreleri vücuttan atmaya çalışan bağışıklık sistemini güçlendirir. İçerisindeki güçlü yağ asitleri sayesinde vücuttaki savunma mekanizmasına destek olur. Kanser hücrelerinin diğer organ ve dokulara yayılmasına engeller.

Yaşın ilerlemesine bağlı olarak meydana gelen göz hastalıklarına iyi gelir. Özellikle katarakt hastalığındaki semptomların azalmasını sağlar. Göz yapısında bulunan hücreleri güçlendirerek, görüş açısını geliştirir. Göz kenarlarında yağlanma ve kepeklenmeye karşı aslanpençesi çayı ile pansuman yapılabilir.

Aslanpençesi Çayı Adet Söktürür mü?

Adet dönemi başlamadan önce içildiği zaman ağrı oluşumunu ve rahim akıntısını engeller. Bu dönemde ortaya çıkan mide bulantısını giderir ve halsizliği önler. Bazı kadınların adet döngüsünü düzene sokar. Adet döneminin bitmesiyle başlayan menopoz döneminde meydana gelen psikolojik etkileri azaltmada yardımcı olur.