Aslanpençesi Çayı : Faydaları Nelerdir, Nasıl Hazırlanır?

Gülgiller familyasına mensup bir bitkidir. Boyu 20-30 cm arasında değişir. Hemen hemen her ülkede yetiştirilir. Tıp alanındaki ismi allcemilla vulgaris olan aslanpençesi, halk arasında şeklinden dolayı tavşan ayağı, hizmetçi kız ve kadın mantosu gibi isimlerle adlandırılır. Yüksek rakımlı ve her mevsim yağış alan bölgelerde daha çok yetişir. 7-8 geniş yaprağı bulunur ve kenarları dişlidir. Mevsim değişimlerine göre yeşil ve sarı renklidir. Çiçekleri mayıs ve haziran aylarında açar, hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte kurur. Yılın belirli zamanlarında çiçekleri toplanarak kurutulur.
Aslanpençesinin içeriğinde insan vücudu için çok faydalı olan tanen maddesi ve birçok uçucu yağ ile birlikte yağ asitleri, selüloz ve glikoz gibi önemli maddeler yer alır. Zengin bir içeriğe sahip olduğu için uzun yıllardan beri birçok hastalığın tedavisinde alternatif tıp alanında kullanılan bir bitkidir.
Adet dönemi başlamadan önce içildiği zaman ağrı oluşumunu ve rahim akıntısını engeller. Bu dönemde ortaya çıkan mide bulantısını giderir ve halsizliği önler. Bazı kadınların adet döngüsünü düzene sokar. Adet döneminin bitmesiyle başlayan menopoz döneminde meydana gelen psikolojik etkileri azaltmada yardımcı olur.
Kadınlarda yumurtalıkların her ay oluşumunu sağlar. Zengin içeriği sayesinde hamileliği engelleyen rahim problemlerinin iyileşmesine yardımcı olur. Aynı zamanda hamilelik sürecinde düşük gibi sorunları engelleyerek, bu dönemin sağlıklı bir şekilde geçmesini sağlar. Hamilelik dönemindeki rahim akıntılarını durdurur. Anne adayı ve bebeğin ihtiyacı olan yağ asitlerinin alımını kolaylaştırır. Yağ asitleri sayesinde bebeğin gelişimi sağlıklı bir şekilde tamamlanır.
Birçok sağlık sorununda kullanılan aslanpençesi çayı hem taze hem de kuru olarak tüketilebilir.
1. 1 litre su çaydanlık içerisinde iyice kaynatılır.
2. Çaydanlığın içerisine bitkiden bir tutam atılarak bir süre daha kaynatılır.
3. 10 dakika kadar kaynatıldıktan sonra, altı kapatılır ve soğumaya bırakılır.
4. Ilık bir kıvama gelinceye kadar bekletilir ve bal veya şeker ile tatlandırılarak içilir.
Günlük olarak tüketilmesi gereken oranın üstüne çıkıldığı zaman alerjik etkisi olabilir. Vücudun farklı alanlarında kızarıklık, kaşıntı ya da kabarıklık ortaya çıkabilir. Sorunlu olan damarları iyileştirici etkisi bulunur. Ancak çok fazla büzülen damarlar daralır ve kan akışını engellemeye başlar. İlerleyen zamanlarda hayati sorunlara yol açabilir.
Genelde adet düzensizliğinde kullanılan aslanpençesi çayı çok tüketildiği zaman sorunu çözüme kavuşturmaz. Adet düzensizliği birkaç ay sonra tekrar ortaya çıkar.
Vücudun farklı bölgelerinde meydana gelen iltihaplanmayı kurutur ancak dozu aşıldığında yararlı olan bakterilere ve hücrelere de zarar vererek, sayılarının azalmasına yol açabilir.
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