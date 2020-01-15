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  4. Aslı Baş davasında sanıklara beraat 

Aslı Baş davasında sanıklara beraat 

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2020 23:57 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, 9,5 yıl önce manken Aslı Baş'ın (32) turizmci Ahmet Bayer'in (64) villasının terasından düşüp, yaşamını yitirmesiyle ilgili davada karar açıklandı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, 9,5 yıl önce manken Aslı Baş'ın (32) turizmci Ahmet Bayer'in (64) villasının terasından düşüp, yaşamını yitirmesiyle ilgili davada karar açıklandı. 9,5 yılda 3 cumhuriyet savcısı ve 3 mahkeme başkanın değiştiği davada mahkeme heyeti, yüklenen suçun sanıklar tarafından işlediğinin sabit olmaması gerekçesiyle Ahmet Bayer, oğulları Hakan Bayer, Volkan Bayer ile Murat Umirov'un beraatlarına karar verdi.
'Miss Model Of The World' yarışmasında 2003 yılında birinci olan Aslı Baş, 2010 yılında 21 Temmuz gecesi saat 02.30 sıralarında, vurgun yediği için tekerlekli sandalye ile hayatını devam ettiren turizmci Ahmet Bayer'in Bodrum Yalıkavak'taki Clup Flipper Tatil Köyü içindeki villasının, 6,5 metre yüksekliğindeki terasından düşerek, yaşamını yitirdi. Aslı Baş'ın ölümüyle ilgili soruşturma sonunda turizmci Ahmet Bayer ile oğulları Hakan Bayer (34) ve Volkan Bayer (32) hakkında 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, yanlarında çalışan Murat Umirov (43) hakkında da 'delilleri karartmak ve ortadan kaldırmak' suçundan 7,5 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.
9,5 yılda 3 cumhuriyet savcısı ile 3 mahkeme başkanın değiştiği dün başlayan ve bugünde devam eden davanın Muğla 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 36'ıncı duruşması görüldü. Duruşmaya Aslı Baş'ın babası Mehmet Baş, annesi Müyesser Baş, tutuksuz yargılanan Ahmet Bayer, Hakan Bayer, Volkan Bayer, Murat Umirov ile avukatlar katıldı. Yoklamayla başlayan duruşmanın ardından Bayer ailesinin avukatları yaklaşık 12 saat savunma yaptı. Savunmaların tamamlanmasının ardından mahkeme heyeti, tutuksuz sanıklara söz hakkı verdi. Sanıklar suçsuz olduklarını ifade ederek tahliyelerini talep etti. Mahkeme heyeti, kararını açıklamak üzere duruşmaya 1 saat ara verdi.
KARARIN AÇIKLANMASININ ARDINDAN GERGİNLİK YAŞANDI
Aranın ardından mahkeme heyeti, Ahmet Bayer, oğulları Hakan ve Volkan Bayer ile Murat Umirov'un CMK'nın 223/2'e maddesi (Yüklenen suçun sanıklar tarafından işlediğinin sabit olmaması) uyarınca beraatlarına karar verdi. Kararın açıklanmasının ardından duruşma salonunda gerginlik yaşandı. Aslı Baş'ın babası Mehmet Baş ile annesi Müyesser Baş, "32 yaşındaki çocuğumun canını aldınız" diyerek bağırınca, salondan dışarıya çıkarıldılar. Baş ailesi adliye binası önünde karara tepkilerini sürdürdü.
'ADALETTEN HİÇ BİR ZAMAN KAÇMADIK'
Adliye önünde gazetecilere açıklamada bulunan Ahmet Bayer, "Hazırlanan iddianame ve mütalaa gerçek dışıydı. Adaletten hiçbir zaman kaçmadık. Oğullarımla birlikte her duruşmaya katıldım. Adalet yerini bulduğu için mutluyum" dedi.

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