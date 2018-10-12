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'Aslı Baykal, babası için Kazdağları'nda tesis baktı' iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2018 13:13 | Son Güncelleme

CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'ın, Ankara'da tedavisi süren babasının hastaneden çıktıktan sonra dinleneceği tesisi belirlemek için Kazdağları'na gittiği öne sürüldü.

'Aslı Baykal, babası için Kazdağları'nda tesis baktı' iddiası

ANTALYA, (DHA)- CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'ın, Ankara'da tedavisi süren babasının hastaneden çıktıktan sonra dinleneceği tesisi belirlemek için Kazdağları'na gittiği öne sürüldü. Aslı Baykal ise tesisin sahibinin emekli Prof. Dr. Yakup Alıcıgüzel olduğunu belirterek, "Yakup hocayı ziyaret için buradayız. Yer bakmıyoruz" dedi.
16 Ekim 2017 tarihinde beyne giden damarlardan birinin tıkanması sonucu hastaneye götürülen Deniz Baykal, yoğun bakımda 51 gün süren tedavisinin ardından fizik tedavi için Almanya'ya gitti. Geçen 20 Mart'ta Türkiye'ye dönen ve Ankara'da bir hastanede tedavisine devam edilen Deniz Baykal'ı, kızı Aslı Baykal hiç yalnız bırakmadı.
Aslı Baykal, bugün Edremit Körfezi'nin kuzeyinde, Çanakkale ve Balıkesir illeri arasında yer alan Kazdağları'ndaki Farmidaya Biotel'e gitti. Aslı Baykal'ın, Ankara'daki hastaneden çıktıktan sonra babasının dinleneceği tesisi belirlemek için Kazdağları'na gittiği öne sürüldü. Aslı Baykal ise tesisin sahibinin Akdeniz Üniversitesi'nden emekli olan Prof. Dr. Yakup Alıcıgüzel olduğunu belirterek, "Yakup hocayı ziyaret için buradayız. Yakup hoca eski dostumuz. Yer bakmıyoruz" dedi.
ÇEVRESİ AĞAÇLARLA KAPLI
Aslı Baykal'ın kaldığı Farmidaya Biotel, Kazdağları'nın en yeni tesislerinden biri olarak biliniyor. Prof. Dr. Yakup Alıcıgüzel, Akdeniz Üniversitesi'nden emekli olduktan sonra turizm sektörüne adım attı ve bu tesisi inşa etti. Çanakkale Ayvacık'ta Nusratlı Köyü Küpyanı mevkisinde yer alan tesis deniz görüyor, çevresi de Kazdağları'na özgü ağaç ve bitkiyle kaplı.

FOTOĞRAFLI

'Aslı Baykal, babası için Kazdağları'nda tesis baktı' iddiası'Aslı Baykal, babası için Kazdağları'nda tesis baktı' iddiası

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