Özel fotoğrafları sızdırılan Aslı Bekiroğlu'na kadın oyunculardan dayanışma mesajı yağdı

“Jet Sosyete” ve “Benim Tatlı Yalanım” dizileriyle adını duyuran genç oyuncu Aslı Bekiroğlu ve sevgilisi Can Koçkan’a ait olduğu söylenen özel görüntüler magazin gündemine bomba gibi düştü. Aslı Bekiroğlu'nun çıplak fotoğrafları internete sızdırıldı Aslı Bekiroğlu'nun özel fotoğraflarının sızdırılması üzerine kadın oyuncuların bazıları sosyal medyadan dayanışma mesajı paylaştı. İşte o paylaşımlar:

Kadın oyunculardan Aslı Bekiroğlu paylaşımları

Aslı Bekiroğlu ve sevgilisinin müstehcen fotoğrafları ve videoları sosyal medyaya sızdırıldı. Başarılı oyuncu olayın ardından yaptığı açıklamada "Ahlaksız paylaşımlarına adımı ve farklı yöntemlerle fotoğrafımı ekleyerek hakkımda olumsuz algı oluşturmak isteyen kötü niyetlilere fırsat vermeyin..." dedi.

Bekiroğlu'nun yaşadığı bu olayın ardından kadın oyuncuların bazıları paylaşım yaparak bu olaya tepki gösterdi. Ege Kökenli açıklamasında "Biz ne ara bu kadar yozlaştık? Ne ara bu kadar kötü insanlar olduk? Sosyal medya tacizine son ver" dedi.

Mucize Doktor'un Açelya'sı Hayal Köseoğlu ise açıklamasında "İfşa ne demek? İğrenç... Özellikle bundan keyif alan kadınlara inanamıyorum. Kanım dondu. Hepimizin özeli başka insanlara açmadığı alanı var. İnsan kendi özel hayatını dilediği gibi belgelemekte özgürdür. Büyük yozlaşma... Çok büyük çirkinlik..." diyerek tepkisini ortaya koydu.

Demet Özdemir de bir paylaşım yaparak "Ne çok espri yapıyorsunuz üzerine ne çok şey yazıp aşağılamaya çalışıyorsunuz! Bunun bir suç olduğunun farkında değil misiniz?" dedi.

Selin Şekerci ise şunları yazdı: "1- KİŞİNİN ÖZEL ANI, MAHREMİ YALNIZ (!) KENDİNİ İLGİLENDİRİR! 2- Ahlaksızlıkla vs... ile suçladığınız kişinin görüntülerinin arzusu dışında, hırsızlıkla yayıldığını görmezden gelmeniz korkunç. 3- Ve o masum rolleri yok mu:) asıl komik tarafı çirkin espriler değil bu yalancılık!"

Afra Saraçoğlu: Etrafta zaten yeterince ağzının suyu akıp ifşa ifşa diye bağıran insanlar var. Bir de bu zorbalığı kadının kadına yapması... Aklım almıyor. Ahlaktan bahsedersiniz bir de...