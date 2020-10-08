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Aslı Bekiroğlu'nun spor pozu tepki çekti! 'Kendini neden teşhir ediyorsun?'

08.10.2020 08:51 | Son Güncelleme:
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Aslı Bekiroğlu'nun spor pozu tepki çekti! 'Kendini neden teşhir ediyorsun?'

Oyuncu Aslı Bekiroğlu spor pozuyla sosyal medyada gündem oldu. Sosyal medyada paylaştığı fotoğraflar büyük beğeni alan Aslı Bekiroğlu bu kez tepki aldı. Spor yaparken fotoğrafını paylaşan güzel oyuncu "Teşhir mi yapıyorsun spor mu?" yorumları aldı.

Oyuncu Aslı Bekiroğlu sosyal medyayı aktif kullanan bir isim... 931 bin kişi tarafından takip edilen Bekiroğlu'nun her paylaşımına binlerce beğeni ve yorum geliyor.

Geçtiğimiz yıl telefonundaki özel fotoğrafları sızan ve bu konuyla gündeme gelen ünlü oyuncu verdiği pozla tepki çekti.

Son olarak Benim Tatlı Yalanım dizisinde rol alan Aslı Bekiroğlu sevgilisi Can Koçkan ile yaptığı aşk tatili bitirdi ve yeni projeler için kollarını sıvadı. Spora olan düşkünlüğü ile bilinen Aslı Bekiroğlu'nun instagram hesabından paylaştığı spor pozu ise takipçilerini ikiye böldü.

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Takipçileri ikiye ayıran bu poza 'neden kendini teşhir ediyorsun, spor mu bu' yorumu yağdı.

Ünlü ismin paylaşımlarının altına birçok takipçisi 'Amaç spor mu yoksa teşhir mi belli değil' yorumunu yaptı. Zaten güzelsin ne gerek var kendini böyle göstermeye diyen takipçileri Aslı Bekiroğlu'nun bu paylaşımını başarılı oyuncuya yakıştıramadı.

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İşte gelen yorumlardan bazıları:

  • Gerek var mı kendinizi bu kadar teşhir etmeye. Altında yazılan yorumları okurken de hiç rahatsız olmuyor musunuz?

  • Teşhir ucuz olması lazım. Ne kadar teşhir ettikleriniz?

  • Bu kız zaten dünya tatlısı, bir de öyle ilerliyor ki yakın zaman da tamamen bu memleketin vazgeçilmez kadını olacak buda burada dursun.

  • İfşan çıkınca ağlıyorsun sonra kendi kendini ifşalıyorsun...
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Okuyucu Yorumları 3 yorum
yaw işte pozlarda bişey yok aslında ama insanın geçmişi kınalı olunca
mal meydanda yani erkek gibi kız
harıka güzelllll

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