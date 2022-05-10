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Aslı Enver '37’nin son günü' notuyla paylaştı!

10.05.2022 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aslı Enver, sosyal medya hesabında doğum günü öncesi bir paylaşımda bulundu. Tatil sezonunu açan ünlü oyuncu, ilk olarak teknede verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu.

Aslı Enver '37’nin son günü' notuyla paylaştı!

Attığı her adımla adından söz ettiren ünlü oyuncu Aslı Enver, sosyal medya paylaşımıyla magazin gündemine bomba gibi düştü.

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Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, ilk olarak teknede verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu.

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Enver, kısa sürede binlerce beğeni alan paylaşımının altına da "37'nin son günü" notu ekledi.

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Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşımda Aslı Enver iltifat yağmuruna tutuldu.
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Art arda paylaşımlarda bulunan Enver, bir sonraki paylaşımında ise bikinili pozuna yer verdi.


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Aslı Enver
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