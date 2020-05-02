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Aslı Enver'den disleksi açıklaması! 'Senaryo okurken...'

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2020 10:16 | Son Güncelleme

Bir süre önce adı eski basketbolcu Kerem Tunçeri ile aşk dedikodularına karışan oyuncu Aslı Enver sosyal medya hesabından takipçilerinin sorularını yanıtladı.

Disleksi hastası (okuma ve öğrenme bozukluğu) olan Aslı Enver, "Çocukken bununla ilgili sorun yaşıyordum ama yıllar içinde bunun bir kusur olmadığını anladım." dedi

Aslı Enver takipçilerinin sorularını yanıtladı

Oyuncu Aslı Enver, karantina günlerinde pek çok meslektaşı gibi hayranlarıyla iletişimde olabilmek için Instagram hesabını aktif kullanan isimler arasında yer alıyor.
Enver, önceki gün sosyal medyadan sevenlerine, "Malum hepimiz evdeyiz, hadi sor" ifadelerini kullanarak hakkında merak edilenleri samimi bir şekilde yanıtladı.

"ONDAN BİR PARÇA TAŞIMAK HOŞUMA GİDİYOR"

"ONDAN BİR PARÇA TAŞIMAK HOŞUMA GİDİYOR"
Çok bunaldığında müzik dinleyerek, yürüyüş yaptığını söyleyen Enver, bir takipçisinin "Parmağındaki yüzük dikkatimizden kaçmıyor. Kimden?" sorusuna, "Canım Ayten'im rahmetli anneannemin yüzüğü. Ondan bir parça taşımak hoşuma gidiyor" şeklinde yanıt verdi.

"GÖZÜNÜZÜN ÖNÜNDE BÜYÜDÜM"

"GÖZÜNÜZÜN ÖNÜNDE BÜYÜDÜM"
Oyuncu, yüzünde estetik olup olmadığını merak edenlere, "Yok gözünüzün önünde büyüdüm zaten" dedi.
"Disleksi (okuma ve öğrenme bozukluğu) sizi ne şekilde zorluyor? Senaryoları nasıl okuyorsunuz?" sorusuna da Enver şu sözlerle yanıt verdi:
Okuma zorluğum var, evet. Çocukken bununla ilgili sorun yaşıyordum ama yıllar içinde bunun bir kusur olmadığını anladım. Okumakta çok zorlanıyorsunuz ama zaman içinde kendinize uygun taktiklerle çözebiliyorsunuz. Ben senaryoların altını çizerek ve hemen ezberleyerek okuyorum. Pratikle bir şekilde kendi yolunuzu buluyorsunuz.
Bir takipçisinin "Kalp mi, mantık mı? Hangisini dinleyelim?" sorusuna Enver, "Otuz yaşından sonra mantık. Deneyelim en azından" şeklinde yanıt verdi.
Enver, "Oyuncu olmasaydınız hangi mesleği seçerdiniz?" sorusuna "İç mimar" dedi. Ünlü oyuncu, "Aslen nerelisiniz?" sorusuna da "Babam Kıbrıs’tan, annem İstanbul. Ben Londra doğumluyum." yanıtını verdi.
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Anahtar Kelimeler:
Aslı Enver, disleksi,

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