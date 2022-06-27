Aslı Enver'den tatil pozları! "Doğal ve güzel"

Kavak Yelleri dizisiyle yıldızı parladıktan sonra Suskunlar, İstanbullu Gelin gibi reyting rekorları kıran dizilerde rol alan Aslı Enver tatil pozlarıyla dikkat çekti. Murat Boz ile ilişkisi bittikten sonra istediği gibi bir ilişki bulamayan Enver güneşin ve denizin tadını çıkarıyor.

Geçtiğimiz günlerde Önder Öztarhan ile yollarını ayıran Aslı Enver sosyal medyadan bikinili pozlarını paylaştı. Doğal haliyle pozlarını paylaşan Aslı Enver'i gören hayranları paylaşıma yorum yağdırdı.

Aslı Enver'in pozlarını görenler "Sen paylaşmazdın böyle", "Maşallah", "Hem doğal hem güzel" yorumları yaptı.



