Aslı Enver'e doğum günü sürprizi!

Murat Boz ve oyuncu Aslı Enver 2.5 yıllık birlikteliklerini geçtiğimiz günlerde bitirme kararı aldı. Evlenecekleri konuşulan çiftin ayrılık haberi magazin gündemine bomba gibi düştü.
Aslı Enver ayrılık sonrası zor günleri sevenleriyle aştı.
10 Mayıs’ta (bugün) doğum günü olan ünlü oyuncuya fanları erken kutlama yapıp (dün) sosyal medyadan ‘MutluOlAslı’ hashtag'i açtı.
Sürpriz karşısında bir hayli sevinen Aslı Enver, sevenlerine teşekkür edip ‘siz aşırı güzelsiniz’ mesajını paylaştı.
TAKİPLEŞMEYİ BIRAKTILAR
Murat Boz'la takipleşmeyi bırakan güzel oyuncu Boz'un annesini ve abisini takipten çıkaramadı. Enver'in doğum gününü kutlayıp, kutlamayacağı şimdiden merak konusu oldu.