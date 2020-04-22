Aslı Enver ile Kerem Tunçeri'yi Merve Terim tanıştırmış

Aslı Enver ile Kerem Tunçeri'nin aşkı magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

İkilinin bir arkadaşlarının partisinde ilk kez bir araya geldikleri konuşuluyordu.

Yeni bir iddia daha ortaya atıldı. Aslı Enver ile Kerem Tunçeri'nin tanışmasına Merve Terim'in aracı olduğu öne sürüldü. Terim’in aracılığıyla ilk kez bir ev partisinde görüşen Enver ve Tunçeri, 1 ayda ayrılık kararı aldı. Terim’in, bu karara üzüldüğü söyleniyor.



Bu arada Merve Terim, Aslı Enver'in eski sevgisi Murat Boz'un da yakın arkadaşı. (gecce)

