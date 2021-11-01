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Aslı Enver'in Cadılar Bayramı stili dikkat çekti! ''Tıngırdatıyoruz bir şeyler!''

01.11.2021 12:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birçok ünlü ismi saran Cadılar Bayramı heyecanı, güzel oyuncu Aslı Enver'i de sardı. Enver, Instagram hesabından paylaştığı Cadılar Bayramı stiliyle dikkat çekti.

Aslı Enver'in Cadılar Bayramı stili dikkat çekti! ''Tıngırdatıyoruz bir şeyler!''

En son Babil dizisinde yer alan ve şimdilerde Meksika'da tatil yapan güzel oyuncu Aslı Enver, Cadılar Bayramı stilini, ''Bu da benim Halloween'im'' notuyla takipçileriyle paylaştı. İşte Enver'in Cadılar Bayramı tarzı:

Aslı Enver'in Cadılar Bayramı stili dikkat çekti! ''Tıngırdatıyoruz bir şeyler!''

Aslı Enver'in Cadılar Bayramı stili dikkat çekti! ''Tıngırdatıyoruz bir şeyler!''

Aslı Enver'in Cadılar Bayramı stili dikkat çekti! ''Tıngırdatıyoruz bir şeyler!''

Geçtiğimiz günlerde İbrahim Selim'in programına konuk olan Enver, en büyük korkusunun palyaço olduğunu belirtmiş, palyaço görünce yolunu değiştirdiğini anlatmıştı.

Aslı Enver'in Cadılar Bayramı stili dikkat çekti! ''Tıngırdatıyoruz bir şeyler!''

Enver, Babil dizisinde hayat verdiği Ayşe karakterinin polis kimliğini, dizi final yapmasına rağmen ısrarla arabasının torpidosunda sakladığını itiraf ederek, sevenlerini şaşırtmıştı.

Aslı Enver'in Cadılar Bayramı stili dikkat çekti! ''Tıngırdatıyoruz bir şeyler!''


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Anahtar Kelimeler:
Babil dizisi Aslı Enver
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