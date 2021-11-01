Aslı Enver'in Cadılar Bayramı stili dikkat çekti! ''Tıngırdatıyoruz bir şeyler!''

En son Babil dizisinde yer alan ve şimdilerde Meksika'da tatil yapan güzel oyuncu Aslı Enver, Cadılar Bayramı stilini, ''Bu da benim Halloween'im'' notuyla takipçileriyle paylaştı. İşte Enver'in Cadılar Bayramı tarzı:

Geçtiğimiz günlerde İbrahim Selim'in programına konuk olan Enver, en büyük korkusunun palyaço olduğunu belirtmiş, palyaço görünce yolunu değiştirdiğini anlatmıştı.

Enver, Babil dizisinde hayat verdiği Ayşe karakterinin polis kimliğini, dizi final yapmasına rağmen ısrarla arabasının torpidosunda sakladığını itiraf ederek, sevenlerini şaşırtmıştı.



