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  4. Aslı Enver'in rolü Demet Özdemir'e! Müjdeli haberi alınca ayılmıştı

Aslı Enver'in rolü Demet Özdemir'e! Müjdeli haberi alınca ayılmıştı

23.11.2022 07:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aslı Enver'in bebek beklediğinin ortaya çıkması üzerine yeni dizisi Benim Adım Farah'taki rolü için yeni oyuncu arayışı başlamıştı. Aslı Enver Arayış’ın ardından FOX için “Benim Adım Farah” dizisine hazırlanıyordu. Ani evliliği ile gündem olan başarılı oyuncu, bebek beklediğini açıklayarak diziden ayrıldı. Enver yerine diziye Demet Özdemir katıldı.

Aslı Enver'in rolü Demet Özdemir'e! Müjdeli haberi alınca ayılmıştı

Aslı Enver'in bebek beklediğinin ortaya çıkması üzerine yeni dizisi Benim Adım Farah'taki rolü için yeni oyuncu arayışı başlamıştı.

Aslı Enver Arayış’ın ardından FOX için “Benim Adım Farah” dizisine hazırlanıyordu. Ta ki çok güzel bir haber alana kadar… Bebek beklediği ortaya çıkan oyuncu diziden ayrıldı. Bu gelişme üzerine dizi için çok bomba bir isme teklif gitti. Romantik komedi dizilerindeki başarısını “Doğduğun Ev Kaderindir”le dram dizilerinde de gösteren Demet Özdemir’e “Benim Adım Farah” dizisinin başrolü teklif edildi. Özdemir’in hikayeyi çok sevdiği öğrenildi.

Birsen Altundaş'ın haberine göre; Recai Karagöz’ün yöneteceği dizide eğer Demet Özdemir oynamayı kabul ederse oğlu balon hastası olan ve mafyayla işbirliği yapmak zorunda kalan bir anneye hayat verecek.

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Aslı Enver Demet Özdemir

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