Aslı Enver'in yeni sevgilisi Önder Öztarhan Nazlı Çelik'in eski eşi çıktı! Aslı Enver sevgili olmadan önce...

Ünlü oyuncu Aslı Enver ile iş insanı Önder Öztarhan'ın birlikte olduğu ortaya çıktı. Ozan Doğulu'nun doğum günü partisine girerken görüntülenen Öztarhan, konuyla ilgili açıklama yapmadı. Önder Öztarhan'ın daha öncesi ise ünlü spiker Nazlı Çelik ile evli olduğunu biliniyordu. Aslı Enver Önder Öztarhan aşkına dair bilinmeyenleri 2. Sayfa sunucularından Müge Dağıstanlı açıkladı.

İddiaya göre Murat Boz'dan sonra aradığı aşkı bulamayan Aslı Enver ileride üzülmemek için Öztarhan hakkında detaylı araştırma yapmış, ortak çevrelerinden tüm bilgileri almış.

AİLE AŞKTAN MEMNUN

Aslı Enver ve Önder Öztarhan daha sonra ise bir araya gelerek tanışmış. Çift 1,5 aydır da birliktelermiş. Önder Öztarhan'in ailesi de bu ilişkiye onay vermiş.

Önder Öztarhan iddialara göre Aslı Enver'i yakın arkadaşlarıyla da tanıştırdı.

