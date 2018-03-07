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Aslı Enver'in yıllar önce çekilmiş fotoğrafı görenleri şaşırttı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 07.03.2018 22:13 | Son Güncelleme

İstanbullu Gelin dizisinde canlandırdığı Süreyya karakteri ile son günlerde adından bolca söz ettiren güzel oyuncu Aslı Enver'in eski fotoğrafları ortaya çıktı. Aslı Enver'in şuan ki halinden çok daha değişik olan karelerde bir şey dikkat çekiyor.

Aslı Enver'in yıllar önce çekilmiş fotoğrafı görenleri şaşırttı!

Star TV ekranlarında yayınlanan İstanbullu Gelin dizisinde canlandırdığı Süreyya karakteri ile adından söz ettiren Aslı Enver, güzelliği ve başarılı oyunculuğuyla ülkenin en çok konuşulan ve takdir edilen kadınlarından biri.

Şarkıcı Murat Boz'la aşk yaşayan Aslı Enver, geçtiğimiz günlerde Alaçatı'da romantik bir tatil yapmıştı. Adını ilk olarak Kavak Yelleri dizisiyle duyuran Aslı Enver'in yıllar önce çekilmiş bir fotoğrafı görenleri şaşırttı.

Aslı Enver'in yüzünde estetik var mı yok mu bilinmez ancak büyük bir değişim yaşadığı aşikar.

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ASLI ENVER KİMDİR?
Aslı Enver, 10 Mayıs 1984 tarihinde Londra'da ailesinin ikinci çocuğu olarak doğdu. Bir ağabeyi bir de kız kardeşi var. Annesi Dilek Hanım eğitim için Türkiye'den Londra'ya gittiğinde tekstilci babasıyla orada tanışıp evlenmiş. İlkokulu Londra'da okudu. Aslı Enver 1996 yılına kadar 12 yaşındayken ailesiyle birlikte Londra'dan İstanbul'a taşındı.

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Pera Güzel Sanatlar Lisesi'ni bitirdikten sonra İstanbul Haliç Üniversitesi'nin Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. 2003 yılında Hayat Bilgisi adlı dizide oynadı, 2007 yılında Kanal D'de yayınlanmaya başlayan Kavak Yelleri adlı gençlik dizisinde başrol Mine Ergun karakterini canlandırdı.

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Aslı Enver, 2007 – 2011 yılları arasında Kavak Yelleri adlı dizide İbrahim Kendirci, Dağhan Külegeç, Pelin Karahan, Sarp Apak ile birlikte başrolde oynadı. 2012 yılında yine başrolde Suskunlar dizisinde oynadı. 2013 yılında da Kayıp dizisinde ve Tamam Mıyız? adlı sinema filminde oynadı. Aslı Enver, 13 Temmuz 2012 tarihinde oyuncu Birkan Sokullu ile evlendi. 26 Ağustos 2015 tarihinde boşandıklarını duyurdular. Şimdilerde popçu Murat Boz ile aşk yaşıyor.

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