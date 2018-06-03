Aslı Enver Murat Boz'u unutmak için Meksika'ya gidecek

Aslı Enver'in Murat Boz ile olan 2.5 yıllık ilişkisi 1.5 ay önce bitmişti.
Aslı Enver Meksika yolcusu
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Aslı Enver'in Murat Boz ile olan 2.5 yıllık ilişkisi 1.5 ay önce bitmişti.
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Ayrılık acısı yaşayan Aslı Enver, 'Süreyya'yı canlandırdığı 'İstanbullu Gelin'in önümüzdeki hafta sezon finali yapması ile yurt dışına çıkacak.
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Yaralarını sarmak için soluğu Meksika'da yaşayan ağabeyi Akın Enver'in yanında alacak.
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Yengesi Isabel Barriga ve minik yeğeni Liya ile moral bulacak.
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'GEÇ OLMADAN'
Öte yandan Murat Boz geçen günlerde bir dondurma markasının reklam yüzü oldu ve reklam için 'Geç Olmadan' adlı duygusal şarkıyı yazdı. Murat Boz'un bu şarkıyı Aslı Enver'e yazdığı konuşulanlar arasında.
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İşte şarkının nakaratı:
Yarın çok geç olmadan, ona sıkı sıkı sarıl aldırmadan. Bak zaman akıp geçiyor. Haydi boşver git ardından, koş ardından.
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