Aslı Enver Murat Boz'u unutmak için Meksika'ya gidecek

Aslı Enver'in Murat Boz ile olan 2.5 yıllık ilişkisi 1.5 ay önce bitmişti.

1 / 8 Aslı Enver'in Murat Boz ile olan 2.5 yıllık ilişkisi 1.5 ay önce bitmişti.

4 / 8 Yengesi Isabel Barriga ve minik yeğeni Liya ile moral bulacak.

5 / 8 'GEÇ OLMADAN'

Öte yandan Murat Boz geçen günlerde bir dondurma markasının reklam yüzü oldu ve reklam için 'Geç Olmadan' adlı duygusal şarkıyı yazdı. Murat Boz'un bu şarkıyı Aslı Enver'e yazdığı konuşulanlar arasında.