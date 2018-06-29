Aslı Enver, Murat Boz'un ailesini sildi!

Oyuncu Aslı Enver'in, ayrılıktan aylar sonra Murat Boz'un ağabeyi ve annesini sosyal medya hesaplarından silmesi dikkati çekti. Şarkıcı Murat Boz ile 2.5 yıllık ilişkilerini noktalayan Aslı Enver'in ilk hamlesi sosyal medya hesabındaki fotoğrafları kaldırmak olmuştu. Ayrılık kararı sonrası Aslı Enver'den bir hamle daha geldi.

Güzel oyuncu, ayrılıktan aylar sonra Murat Boz'un ağabeyi Ali Boz'u ve aralarını düzeltmeye çalışan Murat Boz'un annesi Nedret Boz'u da sosyal medya hesaplarından sildi. Güzel oyuncu, böylece Boz cephesiyle olan son bağlarını da koparmış oldu.

