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Aslı Enver sere serpe güneşlenirken yakalandı

02.06.2022 07:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aşk hayatıyla sık sık gündeme gelen ve şu sıralar ekranlardan uzak olan Aslı Enver sezonu açtı. Tatil için Bodrum'u tercih eden Aslı Enver plajda sere serpe güneşlenirken kameralara yakalandı. Enver muhabirlerden rahatsız olunca keyfini yarım bırakıp odasına döndü.

Aslı Enver sere serpe güneşlenirken yakalandı

Bir süredir ekrandan uzak olan Aslı Enver aşk hayatıyla dikkat çekiyordu. Önder Öztarhan ile ilişkisini noktalayan Aslı Enver, ayrılık sonrası açıklamada bulunmuştu. Ünlü oyuncu, Öztarhan'la birbirlerine zaman ayıramadıkları için ilişkilerini sonlandırma kararı aldıklarını ifade etmişti.

Önder Öztarhan ile yollarını ayıran Aslı Enver soluğu Bodrum'da aldı. Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Yalıkavak'taki bir plajda görüntülenen ünlü oyuncu, gün boyu güneşin tadını çıkardı.

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38 yaşındaki Enver, vücuduna güneş kremi sürmek için yanındaki arkadaşından yardım aldı. Pladja sere serpe güneşlenirken muhabirleri fark eden ünlü oyuncu bu durumdan rahatsız oldu.

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Bir ara telefonuyla ilgilenen Enver, gazetecilerin kendisini görüntülediğini fark edince iskeleyi terk etti.

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Oyuncu Aslı Enver kendisi de bikinili pozunu daha sonra sosyal medyadan paylaştı.

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Aslı Enver
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