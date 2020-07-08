Aslı Enver tatil pozlarını paylaştı! Doğal güzelliğiyle beğeni topladı

Normalleşme sürecine girilmesi ile birlikte yakın arkadaşlarıyla tatile çıkan Aslı Enver kalabalık olmayan, kırsal yerlerde seyahat etmeyi tercih ediyor.

Başrolünde oynadığı Babil dizisinin yeni sezon çekimleri öncesinde stres atan 36 yaşındaki Aslı Enver, Instagram'dan bikinili fotoğraflarını paylaştı.

Doğal güzelliği ile herkesi kendisine hayran bırakan Aslı Enver, makyajsız haliyle dikkat çekti.



Instagram'da 5,9 milyon takipçisi olan güzel oyuncunun paylaşımına yüz binlerce beğeni ve yorum geldi.



