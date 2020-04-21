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  4. Aslı Enver ve Kerem Tunçeri ayrıldı mı? Flaş iddia

Aslı Enver ve Kerem Tunçeri ayrıldı mı? Flaş iddia

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2020 00:55 | Son Güncelleme

Ünlü oyuncu Aslı Enver’in eski basketbolcu Kerem Tunçeri ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. Bunun üzerine Kerem Tunçeri’nin sosyal medya fenomenleri ile olan mesajlaşmaları ifşa edildi.

Aslı Enver ve Kerem Tunçeri ayrıldı mı? Flaş iddia

İkilinin aşk yaşadıklarına dair haberler magazin gündeminde bomba etkisi yaratmıştı. Ardından Tunçeri'nin 4 kadına attığı mesajlar ortalığı karıştırmıştı. Henüz tanışma aşamasında olan çiftin, Tunçeri'nin peş peşe çıkan ifşalarından sonra görüşmeyi bıraktığı öğrenildi.

Güzel oyuncu Aslı Enver'in Kerem Tunçeri’yi Instagram hesabından takibi bıraktığı ve takipçilerinin arasından çıkardığı ileri sürüldü. Bu durum akıllara “Kerem ile Aslı Aşkı başlamadan bitti mi?” sorularını getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Aslı Enver, kerem tunçeri,

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