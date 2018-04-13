MAGAZİN

Aslı Enver ve Murat Boz ayrıldı

MAGAZİN HABERLERİ  | 13.04.2018 09:05 | Son Güncelleme

Aslı Enver ve Murat Boz, 2.5 yıllık ilişkilerini noktaladı. Enver, ayrılık kararının ardından birlikte oturdukları evden taşındı.

Aslı Enver ve Murat Boz'un 2.5 yıllık ilişkileri sona erdi. İkilinin ayrılık kararı hayranlarını da şoke etti. Aslı Enver, ayrılık kararının ardından birlikte oturdukları evden taşındı.

Aslı Enver ve Murat Boz ayrıldı

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Magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Aslı Enver ile Murat Boz’un ilişkisi sürpriz şekilde sona erdi.

Magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Aslı Enver ile Murat Boz’un ilişkisi sürpriz şekilde sona erdi.
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Çiftin birlikteliği 2016’da başlamıştı.

Çiftin birlikteliği 2016’da başlamıştı.
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Enver, Boz’un jüri üyeliği yaptığı “O Ses Türkiye”nin çekimlerine katılmış, kısa bir süre sonra sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlarıyla iki ünlü ismin aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı.

Enver, Boz’un jüri üyeliği yaptığı “O Ses Türkiye”nin çekimlerine katılmış, kısa bir süre sonra sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlarıyla iki ünlü ismin aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı.
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Aslı Enver ve Murat Boz’un ilişkisi 2017’nin mayıs ayında da sekteye uğradı.

Aslı Enver ve Murat Boz’un ilişkisi 2017’nin mayıs ayında da sekteye uğradı.
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Yaşadıkları sorunlar yüzünden birlikteliklerini noktalayan ikili, ayrılığa 2 ay dayanabildi.

Yaşadıkları sorunlar yüzünden birlikteliklerini noktalayan ikili, ayrılığa 2 ay dayanabildi.
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HERKES EVLİLİK HABERİ BEKLİYORDU

HERKES EVLİLİK HABERİ BEKLİYORDU
Yeniden bir araya gelmelerinin ardından birbirlerinin aileleriyle de tanışan ikilinin evleneceklerine kesin gözüyle bakılıyordu.
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Ancak çift sürpriz bir kararla yeniden ayrıldı.

Ancak çift sürpriz bir kararla yeniden ayrıldı.
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Enver, eşyalarını toplayarak Murat Boz’la birlikte yaşadıkları evden taşındı.

Enver, eşyalarını toplayarak Murat Boz’la birlikte yaşadıkları evden taşındı.
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İki isim, sosyal medya hesaplarında paylaştıkları, birlikte çekilmiş fotoğraflarını ise henüz silmedi.

İki isim, sosyal medya hesaplarında paylaştıkları, birlikte çekilmiş fotoğraflarını ise henüz silmedi.
(Hürriyet)
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Murat Boz Aslı Enver Ayrıldılar

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