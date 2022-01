Aslı Enver yeni sevgilisiyle takipleşmeye başladı

İş insanı Önder Öztarhan ile yeni bir aşka yelken açan oyuncu Aslı Enver, ilişkisinin doğrulanmasının ardından birlikteliğini sosyal medyaya taşıdı. İlişkisini gözlerden uzakta yaşamayı tercih eden 37 yaşındaki Enver, Instagram'dan sevgilisiyle takipleşmeye başladı.

"HER ŞEY İLK GÖRÜŞTE OLDU"

Öte yandan Önder Öztarhan, geçtiğimiz günlerde 'Magazin Masası'na yaptığı açıklamada, "Evet, bir ilişki başladı. Daha çok yeni. Şu an her şey yolunda, iyiyiz, güzeliz. Her şey ilk görüşte oldu." ifadelerine yer vermişti.