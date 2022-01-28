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Aslı Enver yeni sevgilisiyle takipleşmeye başladı

28.01.2022 15:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu Aslı Enver'in kısa bir süre önce iş insanı Önder Öztarhan ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Yeni ilişkisiyle ilgili henüz herhangi bir açıklamada bulunmayan Enver, sevgilisiyle sosyal medyadan takipleşmeye başladı.

Aslı Enver yeni sevgilisiyle takipleşmeye başladı

İş insanı Önder Öztarhan ile yeni bir aşka yelken açan oyuncu Aslı Enver, ilişkisinin doğrulanmasının ardından birlikteliğini sosyal medyaya taşıdı. İlişkisini gözlerden uzakta yaşamayı tercih eden 37 yaşındaki Enver, Instagram'dan sevgilisiyle takipleşmeye başladı.

"HER ŞEY İLK GÖRÜŞTE OLDU"

Öte yandan Önder Öztarhan, geçtiğimiz günlerde 'Magazin Masası'na yaptığı açıklamada, "Evet, bir ilişki başladı. Daha çok yeni. Şu an her şey yolunda, iyiyiz, güzeliz. Her şey ilk görüşte oldu." ifadelerine yer vermişti.

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Aslı Enver
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