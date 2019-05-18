Aslı Enver yeniden kamera karşısında

Ekranların sevilen yüzü Aslı Enver, bu sene ekran yüzü olduğu DeFacto’nun 2019 İlkbahar-Yaz elbise mevsimi koleksiyonu için kamera karşına geçti.

Ekranların sevilen yüzü Aslı Enver, bu sene ekran yüzü olduğu DeFacto’nun 2019 İlkbahar-Yaz elbise mevsimi koleksiyonu için kamera karşına geçti. Yaz mevsiminin vazgeçilmez parçalarından elbiseler için kamera karşısına geçen Enver, yeni koleksiyonu çok sevdiği belirtildi.

Enerjisi ile sette neşe saçan Enver, elbise mevsimi koleksiyonu için "Bayılacaklar" dedi. Yeni reklam filmi 17 Mayıs akşamından itibari ile tüm mecralarda yayınlandı.

