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Aslı Enver'den Murat Boz'un eski fotoğrafına güldüren yorum

MAGAZİN HABERLERİ | 18.01.2018 21:38 | Son Güncelleme 10 saat önce

Aslı Enver, sevgilisi Murat Boz'un yıllar önce kel haliyle Tarkan'la çekilmiş fotoğrafına ilginç bir yorum geldi.

Aslı Enver'den Murat Boz'un eski fotoğrafına güldüren yorum

Şarkıcı Murat Boz, önceki akşam sevgilisi Aslı Enver ile birlikte Nişantaşı’nda bir mekan çıkışı görüntülendi. Murat Boz’un abisi Ali Boz’un doğum gününe katılan çift, çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Hürriyet’in haberine göre, Murat Boz, geçtiğimiz günlerde sosyal medyaya düşen fotoğrafları için, “20'li yaşların başındaydım galiba. Çok gençmişim. Ama siz bunu bana değil Aslı'ya sorun" dedi. Aslı Enver'in “Gerçekten kelmiş. Ben Murat’ı kel haliyle de seviyorum. O nasıl olursa olsun" demesi herkesi güldürdü.

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Aslı Enver Murat Boz

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