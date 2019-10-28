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Aslı Erdoğan'dan tartışma yaratan sözlerle ilgili açıklama

28.10.2019 02:33 | Son Güncelleme

Yazar Aslı Erdoğan, söylediği iddia edilen "Türklere okula başlar başlamaz Kürtlerden nefret edilmesi öğretiliyor" ifadesiyle ilgili olarak Le Soir gazatesinin kullandığı "nefret" sözcüğünü ya da La Repubblica'nın başlığındaki "düşmanlık" ifadesini telaffuz etmediğini söyledi. Erdoğan, kendisine atfedilen sözleri, "aklı başında herhangi birinin söylemeyeceğini" de vurguladı.

Aslı Erdoğan'dan tartışma yaratan sözlerle ilgili açıklama

Yazar Aslı Erdoğan, son günlerde söylediği iddia edilen ifadeler ilgili olarak açıklama yaptı. Erdoğan, Le Soir gazatesinin kullandığı "nefret" sözcüğünü ya da La Repubblica'nın başlığındaki "düşmanlık" ifadesini telaffuz etmediğini söyleyerek; La Repubblica gazetesine verdiği mülakatta Türkiye'de eğitim sistemiyle dayatılan ideolojiden bahsettiğini belirtti.

'AKLI BAŞINDA BİRİNİN SÖYLEMEYECEĞİ SÖZLER'

Aslı Erdoğan, kendisine atfedilen sözleri, "aklı başında herhangi birinin söylemeyeceğini" de vurguladı.

'ÖLÜM TEHDİTLERİ ALIYORUM'

Öte yandan, söylediği iddia edilen sözler yüzünden ölüm tehditleri de dahil olmak üzere nefret içerikli mesajlar aldiğını söyleyen Aslı Erdoğan, "Bunlar, benim aslında söylemediğim şeyi doğruladı. Nefret dili budur. Hem de edilmemiş cümleler için. Korkunç" dedi.

Erdoğan ayrıca sağlık sorunları nedeniyle tüm bu tartışmalardan ancak dün haberdar olduğunu söyledi.

TARTIŞMALAR NEREDEN ÇIKMIŞTI?

Türkiye'de son birkaç gündür yazar Aslı Erdoğan'ın "Türklere okula başlar başlamaz Kürtlerden nefret edilmesi öğretiliyor" dediği ve "HDP hariç, CHP de dahil olmak üzere parlamentodaki tüm siyasi güçlerin 'terörist' olduğunu" söylediği iddiası tartışılıyordu.


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Okuyucu Yorumları 1 yorum
aslı hanım yazar olmuşsunuz ama insan olamamışsınız neden ülkemizi kotuluyorsunuz aynı şeyi dolce wele de yaptınız elinize ne geçiyor. neden püf ye destek veriyorsunuz üstü kapalı
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