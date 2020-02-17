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Aslı Erdoğan Türkiye'ye dönmeyeceğini söyledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.02.2020 12:17 | Son Güncelleme

Kapatılan Özgür Gündem gazetesi davasında beraat eden yazar Aslı Erdoğan, iki yıldır yaşadığı Almanya'dan Türkiye’ye dönmeyeceğini söyledi.

Aslı Erdoğan Türkiye'ye dönmeyeceğini söyledi

Erdoğan "Bir kez daha tutuklanmam benim için ölüm anlamına gelir" dedi.2016 yılında Terör propagandası yaptığı iddiasıyla kapatılan Özgür Gündem gazetesi davasında “silahlı terör örgütü üyeliği” suçlamasıyla yargılanan ve dört ay hapis yatan yazar Aslı Erdoğan davada beraat kararı çıkmasının kendisi için "sürpriz olduğunu" söyledi.

İki yıldır yaşadığı Almanya'da AFP haber ajansına bir söyleşi veren yazar "Bir kez daha tutuklanmam benim için ölüm anlamına gelir" dedi ve şu anki şartlar altında tutuklanma riski olduğu için Almanya'dan Türkiye'ye dönemeyeceğini söyledi. Erdoğan söyleşilerde söylediklerinin aleyhinde yeni bir dava açmak için kullanılabileceğini belirtti.

Almanya'da doktorların travma sonrası durum olarak tanımladığı iki bağırsak felci ameliyatı geçirdiğini kaydeden Erdoğan "52 yaşında, 80 yaşında bir kişide görülen bir hastalıkla karşılaştım" diyerek hapiste geçirdiği zamanın da hastalık üzerinde etkili olduğunu belirtti.

Yazar hapis sürecinin ardından el konulan pasaportunu alması sonrası yurtdışına çıkmıştı. Yazar iki yıldır Almanya'da yaşıyor.

Kapatılan Özgür Gündem gazetesinin yazarları ve yayın danışma kurulu üyelerinin de aralarında bulunduğu dokuz kişinin yargılandığı davanın İstanbul 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülen 16'ncı duruşmasında geçen hafta ara karar açıklanmış, mahkeme, Bilge Aykut ve Necmiye Alpay'ın beraatine ve Aslı Erdoğan'ın "devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma" ve "örgüt üyeliği" suçlarından beraatine hükmetmişti. Aslı Erdoğan'a yönelik "örgüt propagandası" suçlaması ise zamanaşımına uğrayarak düştü.

AFP / SSB, TY

© Deutsche Welle Türkçe

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
aman ne kayıp chp liler çok üzülmüştür
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