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Aslı Hünel kimdir? 2. Sayfa konuğu Aslı Hünel nereli ve kaç yaşında, eşi kimdir?

30.09.2022 07:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aslı Hünel 30 Eylül 2022 Cuma günü 2. Sayfa magazin programında Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel'in konuğu olacak. Ünlü şarkıcı, canlı yayında kendisine yöneltilen soruları yanıtlayıp magazin gündemini değerlendirecek. 2. Sayfa'nın sosyal medya hesabında yapılan duyuru sonrası vatandaşlar internette araştırma yapmaya başladı. Peki, Aslı Hünel kimdir? 2. Sayfa konuğu Aslı Hünel nereli ve kaç yaşında, eşi kimdir?

Aslı Hünel kimdir? 2. Sayfa konuğu Aslı Hünel nereli ve kaç yaşında, eşi kimdir?

Aslı Hünel 30 Eylül 2022 Cuma günü TV 8'in sevilen magazin programı 2. Sayfa'da Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel'in sorularını yanıtlayacak. Program öncesi birçok kişi internette araştırma yapmaya başladı. Peki, Aslı Hünel kimdir? İşte 2. Sayfa konuğu Aslı Hünel'in hayatı ve biyografisi...

ASLI HÜNEL KİMDİR?

Aslı Hünel 4 Haziran 1977 tarihinde İstanbul'da doğdu.

Aslı Hünel, ünlü oyuncu Saruhan Hünel'in kardeşidir.

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Aslı Hünel müzik yaşantısına Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde başladı. 14 yaşlarına geldiğinde şan dersi almaya başladı. Birçok yerde sahne alarak müzikseverlerle buluşan Aslı Hünel, 2018 yılında Savaş Yurtsever ile evlendi.

ASLI HÜNEL NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Aslı Hünel 45 yaşındadır. Ünlü şarkıcının annesi Arap, babası Selanik göçmenidir.

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ASLI HÜNEL'İN EŞİ SAVAŞ YURTSEVER KİMDİR?

Savaş Yurtsever 1975 yılında dünyaya geldi. İş adamı olan Savaş Yurtsever 1998'de bir araba markasında satış danışmanı olarak sektöre girdi. 2011 yılından beri bir otomobil firmasında Otomobil Satış Müdürü olarak devam etmektedir.

Savaş Yurtsever ve Aslı Hünel 11 Nisan 2018 tarihinde evlendi.

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