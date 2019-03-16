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Aslı Nemutlu'nun adının verildiği Palandöken Kupası başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2019 14:31 | Son Güncelleme

ERZURUM'da Konaklı Kayak Merkezi'nde yaklaşık 7 yıl önce antrenman yaparken pist kenarındaki tahta kar perdelerine çarparak hayatını kaybeden milli kayakçı 17 yaşındaki Aslı Nemutlu'nun adının verildiği Alp Disiplini Uluslararası Palandöken Kupası yarışları başladı.

Aslı Nemutlu'nun adının verildiği Palandöken Kupası başladı

Hümeyra PARDELİ/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'da Konaklı Kayak Merkezi'nde yaklaşık 7 yıl önce antrenman yaparken pist kenarındaki tahta kar perdelerine çarparak hayatını kaybeden milli kayakçı 17 yaşındaki Aslı Nemutlu'nun adının verildiği Alp Disiplini Uluslararası Palandöken Kupası yarışları başladı. Nemutlu ailesinin de izlediği yarışların yapıldığı pistin altına sporcuları, Aslı Nemutlu'nun kardan yapılan heykeli karşıladı.
Türkiye Kayak Federasyonu (TKF) tarafından bu yıl düzenlenen Alp Disiplini Uluslararası Palandöken Kupasına, Aslı Nemultu'nun ismi verildi. Palandöken Dağı'nda bugün başlayan yarışlara, 13'ü kız olmak üzere toplam 63 sporcu katıldı. 12 Ocak 2012'de Konaklı Kayak Merkezindeki Alp Disiplini yarışlarına katılmak için geldiği Erzurum'da antrenman yaparken pist kenarındaki tahta kar perdelerine çarparak yaşamını yitiren Aslı Nemutlu'nun ailesi de sporcuları izledi. Anne Ayşe baba Metin ve kızları Ece Nemutlu, kayakçılarla tek tek ilgilenerek sohbet etti. Sporcuları ve aileyi, yarışların yapıldığı pist altında Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü öğrencileri tarafından yapılan Aslı Nemutlu'nunkayak yaptığı heykeli karşıladı.
Türkiye'nin çeşitli illerinden ve Ermenistan'dan sporcuların yarıştığını belirten Türkiye Kayak Federasyonu Asbaşkanı Fatih Kıyıcı şunları söyledi:
"Bu faaliyetlerimizin amacı buradan hem sporcularımızın olimpiyata gidecek puanı alması hem de Türkiye Şampiyonasını gerçekleştirip, milli takımı seçmemiz. Aslı Nemutlu Erzurum'da anılan ve şuanda da gerçekten çok sosyal faaliyet olarak ciddi yatırım yapan bir dernek. Daha önce antrenörler tarafından seçilen özellikle kız çocuklarının eğitim ve kayak masraflarını tamamen üstlendiği sportif kariyerlerine de ciddi destek sağladığı bir dernek. Burada sporcularımızın ödüllerini Aslı Nemutlu Genç Sporcular Spor Kulübü Derneği olarak karşılıyorlar. Bu organizasyonun hem eğitim hem de sportif boyutunda da gelişime devam edeceğine inancımız tam. En önemlisi de bunun sadece Erzurum'daki çocuklarımızla yapılması. Çünkü Aslı Nemutlu Erzurum'a ait bundan sonra. Biz de Türkiye Kayak Federasyonu olarak buna duyarsız kalmadık. Palandöken kupamıza Aslı Nemutlu'nun adını verdik."
TKF'nın verdiği kararla gurur duyduklarını belirten baba Metin Nemutlu, "İnşallah önümüzdeki yıllarda da bu şampiyona Aslı adına devam edecek. Aile olarak gururluyuz. 7 yıldır Aslı için bir takım şeyler yapmaya gayret gösterdik. Öncelikle en büyük hedefimizde Aslı'nın adını rahmetli olduğu şehirde bir yerlere getirmek. Buradan sporcu bulup yetiştirmek ve bu sporcularıda ülkemizde iyi bir yere başarılı bir sporcu olarak getirmekti" dedi.

FOTOĞRAFLI

Aslı Nemutlu'nun adının verildiği Palandöken Kupası başladıAslı Nemutlu'nun adının verildiği Palandöken Kupası başladıAslı Nemutlu'nun adının verildiği Palandöken Kupası başladıAslı Nemutlu'nun adının verildiği Palandöken Kupası başladı

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